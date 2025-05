Aussicht auf Kaufsignal

Höhere Tiefs innerhalb eines längerfristigen Aufwärtstrends zeigen in einem untergeordneten Abwärtstrend häufig Tendenzen zu einer Kehrtwende an, eine solche Entwicklung ist in dem Wertpapier von Amgen derzeit zu beobachten und könnte schon bald den Grundstein für die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends legen. Hierzu sollte auf Wochenbasis die Aktie jedoch mindestens über 282,00 US-Dollar ansteigen, nur in diesem Fall würde eine erste wichtige Bestätigung erfolgen und im Anschluss Kurspotenzial an 293,72 und darüber 306,50 US-Dollar freisetzen können. Wer dieser Entwicklung folgen möchte, kann beispielshalber auf den zeitlich unbeschränkten Call-Optionsschein WKN DJ420Y setzen. Auf der Unterseite könnte das Papier zuvor allerdings noch problemlos in den Bereich von 268,72 US-Dollar zurücksetzen. Unterhalb der aktuellen Jahrestiefs würden aber größere Verluste sogar bis in den Bereich von 252,30 US-Dollar drohen und ein entsprechendes Short-Engagement attraktiver gestalten.

Trading-Strategie: