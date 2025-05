Größter Solarpark Baden-Württembergs ist am Netz Baden-Württembergs größter Solarpark ist in Langenenslingen (Kreis Biberach) ans Netz gegangen. Wie der baden-württembergische Energiekonzern EnBW mitteilt, erzeugen 146.016 Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 80 Megawatt von nun an genügend …