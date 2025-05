Warren Buffetts Rüstungsbeteiligung liefert starke Zahlen!

Dabei profitiert Heico einerseits vom globalen Rüstungsboom und andererseits auch der anhaltend hohen Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen. Das hat dem Unternehmen auch im abgelaufenen Quartal ein überdurchschnittlich hohes Wachstum beschert, wie die am Dienstagabend vorgelegten Zahlen beweisen.

Zu den kleineren Beteiligungen im Investmentportfolio von Berkshire Hathaway gehört mit einem Marktwert von rund 251 Millionen US-Dollar Heico . Der Spezialist für Elektronik- und Turbinenbauteile gehört seit rund einem Jahr zu den Depotbestandteilen von Warren Buffett – und hat sich in der Zwischenzeit hervorragend entwickelt: Die Aktie hat in 12 Monaten knapp 30 Prozent zugelegt.

Umsatz und Gewinn legen zweistellig zu

Gegenüber dem Vergleichszeitraum vor einem Jahr kletterten die Erlöse um 15,1 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Analystenerwartungen um 40 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Mit einem Umsatzwachstum von 19 Prozent auf 767,1 Millionen US-Dollar trug das Segment "Flight Support" überproportional zum Anstieg der Erlöse bei.

Der Gewinn pro Aktie landete nach standardisierter Rechnungslegung (GAAP) bei 1,12 US-Dollar, was um 8 Cent über den Erwartungen lag. Das entspricht gegenüber dem Vorjahresquartal einem Anstieg von 20 Cent beziehungsweise 22,7 Prozent.

Insgesamt erzielte Heico einen auf die Anteilseigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 158,0 Millionen US-Dollar nach 123,1 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor. Der gegenüber dem Umsatz überproportionale Anstieg der Unternehmenserträge ist einer um 0,7 Prozentpunkte gestiegenen operativen Marge zu verdanken.

Unternehmen will weiter wachsen – auch durch Zukäufe

Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt, seine Wachstumsziele zu erreichen. Dabei setzt das Management auch auf die Integration des erst vor Kurzem erworbenen Zulieferers Rosen Aviation – und möglichen weiteren Zukäufen, wie Heico in seiner Pressemitteilung bekannt gab.

Langfristig soll das Wachstum durch einen "ausbalancierten Ansatz" aus strategischen Zukäufen und organischem Wachstum gesichert werden. Dabei betonte Heico, eine starke finanzielle Positionen wahren zu wollen. Aktuell liegt die Verschuldung bei rund 2,1 Milliarden US-Dollar, was rund dem Doppelten des EBITDA-Ertrages entspricht. Das ist überschaubar.

Aktie zeigt bislang keine Reaktion

In der US-Nachbörse reagierten Anlegerinnen und Anleger teilnahmslos auf die von Heico vorgelegten Quartalszahlen. Die Aktie beendete den erweiterten Handel mit einem vernachlässigbaren Minus von 0,04 Prozent. Im regulären Handel hatte sich Heico 2,2 Prozent steigern können, womit das in diesem Jahr bereits erzielte Plus auf 15,3 Prozent angewachsen ist.

Aus einer Bewertungsperspektive ist die Aktie aktuell nicht mehr attraktiv: Das für 2025 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 62, während für 2026 das 55-fache der Gewinne veranschlagt wird. Selbst bei wachstumsbezogenen Kennziffern wie dem Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis (PEG) kann Heico mit 3,69 nicht überzeugen: Der Branchendurchschnitt liegt bei 1,71. Als günstig gilt in der Fundamentalanalyse ein Wert unterhalb von 1.

Fazit: Wachstum, das einen (zu) hohen Preis hat

Der Zulieferer der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie Heico wächst weiter kräftig. Umsatz und Gewinn konnten im abgelaufenen Quartal im deutlich zweistelligen Bereich gesteigert werden, wobei vor allem das Segment für elektronische Bauteile zum Unternehmenswachstum beigetragen hat.

Seine weiteren Aussichten schätzt der Konzern dank stabiler Nachfrage als gut ein und will sowohl organisch als auch durch Zukäufe weiter wachsen. Die gesunde Unternehmensbilanz gibt diesen Ansatz bedenkenlos her. Günstig ist die Aktie jedoch nicht bewertet. Wer es Warren Buffett gleichtun und hier zuschlagen will, sollte eine möglichst kräftige Korrektur abwarten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Heico Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 242,2EUR auf Tradegate (28. Mai 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.

