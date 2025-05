RBC senkt National Grid auf 'Sector Perform' - Ziel 1175 Pence

Dividenden-Willi schrieb 31.05.24, 07:58

Ich denke Du kannst keine Bruchstücke der BZR nutzen, falls Du die BZR nutzen möchtest musst Du das "fehlende Teil" an der Börse kaufen oder den "Überhang" verkaufen. Von meiner Bank habe ich dafür eine Wertpapierweisung erhalten, hier kann ich

- das Recht voll ausüben und die Spitzen werden an der Börse verkauft

- über Zu-/Verkauf von BZR eine bestimmte Anzahl neuer Aktien beziehen

- alle BZR bestens an der Börse verkaufen

Ohne Weisung werden alle BZR bestens am Markt verkauft.