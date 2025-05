Starke Zahlen dieses Halbleiter-Geheimtipps!

Doch auch in der zweiten und dritten Reihe gibt es Konzerne, die in den vergangenen zwei Jahren eine deutliche Wachstumsbeschleunigung erfahren haben. Dazu gehört beispielsweise Semtech , das auf Konnektivitätslösungen und optische Halbleiter spezialisiert ist. Am Dienstagabend hat das Unternehmen seinen Ergebnisbericht präsentiert – und starke Zahlen vorgelegt.

Nach Verlusten im Vorjahr: Profitabilität erreicht

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 21,8 Prozent auf 251,1 Millionen US-Dollar, womit die Schätzungen um rund 1,0 Millionen US-Dollar übertroffen werden konnten. Damit erzielte das Unternehmen den zweithöchsten Umsatzanstieg innerhalb der vergangenen dreieinhalb Jahre. Nur im vorangegangenen Quartal war das Wachstum mit einem Plus von 30,1 Prozent noch höher.

Der bereinigte Gewinn (Non-GAAP) pro Aktie beträgt 0,38 US-Dollar, was um 1 Cent über der Konsensprognose liegt. Damit konnte das Vorjahresergebnis von 0,06 US-Dollar je Anteilsschein umd mehr als das Sechsfache übertroffen werden.

Insgesamt erzielte Semtech einen Nettogewinn in Höhe von 19,3 Millionen US-Dollar, was pro Aktie 0,22 US-Dollar entspricht. Im Jahr zuvor musste das Unternehmen noch einen Verlust in Höhe von 23,2 Millionen US-Dollar beziehungsweise -0,36 US-Dollar pro Aktie verbuchen. Der Vorzeichenwechsel ist vor allem einer starken Expansion der operativen Marge von 1,5 auf 14,3 Prozent zu verdanken.

Weiter kräftiges Wachstum erwartet, trotz herausforderndem Umfeld

Für das kommende Quartal stellte das Unternehmen Erlöse in Höhe von 256,0 Millionen US-Dollar (±5 Millionen US-Dollar) in Aussicht. Das entspräche gegenüber dem Vorjahresquartal einem Anstieg um knapp 19 Prozent. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll mit 0,40 US-Dollar deutlich über den 0,11 US-Dollar vor 12 Monaten liegen.

Impulse für das zweite Quartal erhofft sich Semtech laut der Ergebnispräsentation vor allem vom Infrastruktur- und Datencentergeschäft. In seinem Endverbrauchersegment betonte das Unternehmen zyklische Trends, die für ein geringfügiges Wachstum sorgen könnten, während die weltweit schwache Industriekonjunktur für sinkende Erlöse im Geschäft mit Industriehalbleitern sorgen soll.

Investoren hätten gerne noch etwas mehr gesehen

Insgesamt fiel das von Semtech vorgelegte Zahlenwerk stark aus, vor allem der Vorzeichenwechsel beim Nettoertrag ist erfreulich. Allerdings ließ der Ausblick das gewisse Etwas vermissen und so fehlte es den Anlegerinnen und Anlegern nach einem Plus von 4,0 Prozent im regulären Handel an Fantasie, die Aktie nachbörslich mit weiteren Kursgewinnen zu belohnen. Sie gab infolgedessen bei überschaubaren Handelsumsätzen um 2,4 Prozent nach.

Gegenüber dem Jahreswechsel steht damit ein Minus von knapp 40 Prozent zu Buche. Grund hierfür ist, dass das Unternehmen als Verlierer der US-Handelspolitik gilt, da Semtech über ein global verzweigtes Netzwerk an Vertriebs- und Produktionsstandorten verfügt – darunter viele auch in Südostasien und China, was den Konzern gegenüber Zöllen anfällig macht.

Fazit: Eine aussichtsreiche Risikoposition!

Für die Bewertung waren die Kursverluste der vergangenen Wochen aber ein Segen. Für das laufende Geschäftsjahr liegt das von Analysten prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 23,3. Für das darauffolgende Jahr ist mit einem KGV von etwa 18 zu rechnen. Das ist deutlich günstiger als viele andere Halbleiterwerte.

Hält die Margenexpansion an und der Vorzeichenwechsel bei der Profitabilität entpuppt sich als nachhaltig, wird die Bewertung auch bei wachstumsbezogenen Kennziffern wie dem Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis äußerst attraktiv.

Eine kleine Risikoposition kann hier nicht schaden, zumal die Aktie mit einem Leerverkaufsinteresse von knapp 8 Prozent auf dem Zettel der Shortseller steht, die das Unternehmen und sein Wachstum jedoch unterschätzen könnten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Semtech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,91 % und einem Kurs von 32,91EUR auf Tradegate (28. Mai 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.