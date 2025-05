Rheinmetall weiter auf Rekordjagd - UBS hebt Ziel auf 2.200 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordrally von Rheinmetall kennt auch nach verdreifachten Kursen im laufenden Jahr kein Halten. Die Papiere des Rüstungskonzerns kletterten am Mittwochmorgen auf der Handelsplattform Tradegate erstmals über 1.900 Euro und wurden in der Spitze zu 1.943,50 Euro gehandelt. Damit wächst das Kursplus 2025 auf 216 Prozent.

Der diesjährige Nato-Gipfel in einem Monat wirft bereits seine Schatten voraus. Viel diskutiert wird in der Politik und auch am Aktienmarkt über die Höhe künftiger Militärausgaben - gemessen am prozentualen Anteil an der jeweiligen Wirtschaftsleistung (BIP) der Bündnisstaaten.