Urteil zur Klimaklage gegen RWE könnte Klagewelle auslösen!

Im vielleicht bedeutendsten Umweltschutz-Prozess Europas fällt heute ein mit Spannung erwartetes Urteil: Das Oberlandesgericht Hamm verkündet, ob der Zivilprozess des peruanischen Landwirts Saúl Luciano Lliuya gegen den Essener Energiekonzern RWE fortgeführt werden kann – oder endgültig scheitert.

Der Fall ist juristisches Neuland: Lliuya wirft RWE vor, durch seine Treibhausgasemissionen mitverantwortlich für das Abschmelzen der Andengletscher zu sein – und damit für ein steigendes Überflutungsrisiko in seiner Heimatstadt Huaraz. Der Kläger fordert deshalb, dass sich RWE mit rund 17.500 US-Dollar an einem lokalen Hochwasserschutzprojekt beteiligt. Der Betrag ergibt sich aus dem Anteil, den RWE laut wissenschaftlichen Berechnungen an den globalen Emissionen seit der industriellen Revolution haben soll: 0,47 Prozent.