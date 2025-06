Nach Nvidia: Kann Broadcom jetzt nachlegen? Außerdem: Crowdstrike und Lululemon!

Dienstag, 03. Juni: CrowdStrike

Für die Aktie von CrowdStrike läuft das Börsenjahr 2025 bislang hervorragend. Gegenüber dem Jahreswechsel steht ein Gewinn von rund 38 Prozent zu Buche. Damit muss sich das Cybersecurity-Unternehmen branchenintern derzeit nur Zscaler geschlagen geben, das bereits in der vergangenen Woche seine Quartalszahlen präsentiert hatte. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten bleibt die Nachfrage nach Sicherheitslösungen hoch – auch und gerade aufgrund politischer Risiken, denn die Zahl von Hackerangriffen mit staatlichem Hintergrund ist weiter steigend.

Die Bewertung der CrowdStrike-Aktie ist inzwischen jedoch eine der höchsten innerhalb der Branche. Mit Blick auf den Börsenwert (117,4 Milliarden US-Dollar) ist das Unternehmen sogar im Begriff, den Platzhirsch Palo Alto Networks (128,3 Milliarden US-Dollar) aufzuholen. Und das trotz noch offener Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Schadensersatzklagen nach einem weltweiten Ausfall von PC-Systemen im vergangenen Jahr. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CrowdStrike beträgt für das laufende Geschäftsjahr 136,5 und selbst für das kommende bereits 102. Auch bei Wachstumsbezogenen Kennziffern wie dem Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis (PEG) ist das Unternehmen mit 2,6 (als günstig gilt ein Wert unter 1) bereits enorm hoch bewertet.

Ohne sehr starke Zahlen und einen Ausblick, der GAAP-Profitabilität möglichst rasch verspricht, könnte es für die Aktie angesichts dieser Vielfachen äußerst unangenehm werden. Vom Markt gefordert wird ein bereinigter Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) in Höhe von 0,66 US-Dollar, während der Umsatz mit 1,11 Milliarden US-Dollar um 20,5 Prozent über dem Vorjahresniveau liegen soll. Das allerdings wäre das bislang schwächste Wachstum, seit das Unternehmen an der Börse notiert ist.

Angesichts der in den vergangenen 12 Monaten starken Performance der Aktie, die sich um 49,2 Prozent steigern konnte, und der damit verbundenen hohen Bewertung haben sich Optionshändlerinnen und -händler mit einer kleinen Mehrheit gegen fallende Kurse abgesichert: 52,5 Prozent aller am kommenden Freitag verfallenden Optionskontrakte sind Put-Optionen. Für die Aktie ist eine Kursreaktion von bis zu 7,6 Prozent eingepreist.

Donnerstag, 05. Juni: Broadcom

Trotz starker Zahlen und positiver Analystenstimmen hat KI-Überflieger Nvidia bislang nicht nachhaltig von den in der vergangenen Woche vorgelegten Quartalszahlen profitieren können. Nach Exportbeschränkungen gegenüber Chip-Designern wie Cadence und Synopsys befürchten Anlegerinnen und Anleger, dass die geplante Aufhebung für Exportkontrollen für KI-Chips sowie eine Annäherung im Handelsstreicht zwischen China und den USA auf der Kippe stehen könnte.

Diese Befürchtungen dürften auch eine positive Kursreaktion nach eigentlich starken Zahlen von Broadcom-Mitbewerber Marvell vereitelt haben. Broadcom, das aufgrund seiner gefragten, nach Kundenwunsch entwickelten KI-Chips inzwischen als Nvidia-Rivale gehandelt wird, trifft mit seiner Ergebnispräsentation also auf ein herausforderndes Gesamtmarkt- und Stimmungsumfeld.

Dabei steht das Unternehmen nach einem Anstieg der Aktie um 77,5 Prozent in den vergangenen 12 Monaten in der Bringschuld. Denn inzwischen ist Broadcom höher bewertet als Branchenprimus Nvidia. Während für diesen ein KGV von 31,6 fällig wird, müssen Anlegerinnen und Anleger für Broadcom das 36,4-Fache der in diesem Jahr erwarteten Gewinne auf den Tisch legen – und dass, obwohl Nvidia mit 1,09 auch das deutlich niedrigere Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis zu bieten hat. Broadcom kommt hier mit 1,78 auf einen vergleichsweise hohen, als teuer geltenden Wert.

Zwar ist die Broadcom-Aktie nur rund 5 Prozent von ihrem bisherigen Allzeithoch entfernt und liebäugelt daher mit einem charttechnisch bedeutenden Ausbruch, doch entsprechend der Bewertung müssen Zahlen und Ausblick umso höher ausfallen. Gefordert ist ein Umsatzergebnis in Höhe von 14,97 Milliarden US-Dollar sowie ein bereinigter Gewinn von 1,57 US-Dollar pro Aktie.

Zwischen Bullen und Bären herrscht am Optionsmarkt Waffenstillstand: Während 49,8 Prozent aller am Freitag verfallenden Optionskontrakte auf der Long-Seite liegen, sind Put-Optionen mit einem Anteil von 50,2 Prozent leicht im Vorteil. Zu erwarten ist anhand der impliziten Volatilität eine Kursbewegung um bis zu 7,8 Prozent – in den vergangenen Quartalen fiel die tatsächliche Reaktion der Aktie aber oft deutlich höher aus.

Donnerstag, 05. Juni: Lululemon

Angesichts einer verhaltenen Verbraucherstimmung und einer unterdurchschnittlichen Entwicklung der Konsumausgaben sowie großen Unsicherheiten, was ihre Lieferketten angeht, agieren Sportartikelhersteller aktuell in einem äußerst schwierigen Umfeld. Hier hat sich in den vergangenen Monaten sowohl bei der Geschäfts- als auch der Aktienkursentwicklung die Spreu vom Weizen getrennt. Während es etwa für Adidas weiterhin hervorragend läuft, kämpfen Nike und Puma weiter mit schwachen Geschäften. Insbesondere Nike leidet dabei auch unter der Konkurrenz rasch wachsender Marken wie ON und Lululemon.

Wenngleich sich die Geschäfte der Kanadier weiterhin stark mit Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich entwickelt haben, ist der Kursmotor der inzwischen sehr volatilen Aktie ins Stocken geraten. Zwar steht gegenüber dem Stand vor einem Jahr noch ein Plus von 4,6 Prozent zu Buche. Zeitweise hatten die Kursgewinne aber auch schon bei einem Plus von 40 Prozent gelegen. Mit Blick auf die vergangenen 5 Jahre steht sogar ein mageres Plus von nur 2,6 Prozent zu Buche – im selben Zeitraum ist der US-Gesamtmarktindex S&P 500 um 93,5 Prozent gestiegen.

Das jedoch hat der lange hohen Unternehmensbewertung Zeit gegeben aufzuholen. Für das kommende Geschäftsjahr ist Lululemon mit dem 21,1-Fachen seiner von Expertinnen und Experten erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt zwar um rund 30 Prozent über dem Durchschnitt der Einzelhandelsbranche, aber deutlich unter dem der Rivalen Adidas (29,3) und Nike (28,6).

Ein Ergebnis über den Erwartungen könnte daher die zuletzt ins Stocken geratene Erholungsrallye neu anfachen. Gegenüber dem Vorjahresquartal wird mit einem Umsatzwachstum von 6,8 Prozent auf 2,36 Milliarden US-Dollar gerechnet, während für den bereinigten Gewinn pro Aktie 2,60 US-Dollar veranschlagt sind. Im Jahr zuvor hatte Lululemon 2,54 US-Dollar erwirtschaftet.

Die Unsicherheit gegenüber dem Zahlenwerk von Lululemon ist spürbar, die implizite Kursreaktion lieg bei 9,7 Prozent und ist damit eine der höchsten der vergangenen Quartale. Dementsprechend überrascht es nicht, dass die Pessimisten im Vorteil sind und die Put-Quote bei 54,5 Prozent liegt, während aktuell nur 45,6 Prozent aller am Freitag verfallenden Optionen Call-Kontrakte sind.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion