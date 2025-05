Okta Registered (A) - Aktie im Rampenlicht - 28.05.2025

Die Okta-Aktie crasht nach den Zahlen um über 12%. Das Unternehmen hat im letzten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen übertroffen: Der Umsatz stieg um 12 % auf 688 Mio. USD, das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 0,86 USD deutlich über den Prognosen. Auch die wiederkehrenden Subscription-Erlöse und das operative Ergebnis entwickelten sich stark, die Free Cash Flow-Marge lag bei hohen 35 %. Für das nächste Quartal und das Gesamtjahr gibt das Management ebenfalls optimistische, aber vorsichtige Prognosen ab, die leicht über den Markterwartungen liegen. Trotz der positiven Geschäftszahlen bleibt das Management angesichts unsicherer Marktbedingungen und veränderter Kundengespräche bewusst zurückhaltend und baut Risiken in die weiteren Prognosen ein. Trotz vorsichtiger Prognosen gab es Bedenken wegen des nur leicht gestiegenen, aber im Quartalsvergleich gesunkenen Current RPO (cRPO). Auch die Net Revenue Retention (NRR) fiel bereits das vierte Quartal in Folge, was auf verhaltene Ausgaben bei Bestandskunden und striktere IT-Budgets hinweist. Das Management warnt, dass sich dies bei schwächerem Marktumfeld weiter verschlechtern könnte. Operativ investiert Okta jedoch in neue Produkte wie "Identity Governance" und KI-basierte Sicherheitslösungen, und optimiert den Vertrieb durch eine interne Neuausrichtung. Besonders die Plattform Auth0 punktete mit erfolgreichen Neukundengewinnen.

Okta ist ein führender Anbieter im Bereich Identitätsmanagement, bekannt für seine benutzerfreundliche Plattform und starke Sicherheitslösungen.