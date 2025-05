Elon Musks neuer Fokus auf Tesla verteuert die Aktie!

Die globalen Absatzzahlen von Tesla sind rückläufig. Konnte der Elektroautopionier in den USA für 2024 ein knappes Umsatzplus auf 47,7 Milliarden US-Dollar verzeichnen, geht der Absatz in China und Europa stark zurück. Im Februar 2025 wurden in China nur 30.688 Fahrzeuge verkauft, ein Rückgang von 49,16 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Konkurrenz durch chinesische Hersteller wie BYD, NIO und XPeng nimmt zu. Auch in Europa sind die Verkaufszahlen rückläufig. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2025 fiel der Absatz um 43,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Besonders betroffen sind das Model 3 und das Model Y. Auch die Absatzpläne für den humanoiden Roboter Optimus sind ambitioniert. Hauptsächlich zum Gewinn tragen aktuell Subventionen und der Verkauf von Emissionsgutschriften bei.

Der Kurszuwachs nach dem Tief vom 22. April 2024 bei 138,80 USD stoppte im großen Bild erst beim gewichtigen Widerstand auf Höhe des Allzeithochs bei 488,54 USD am 18. Dezember 2024. Dabei wurde die Widerstandszone zwischen 271,00 USD und 299,29 USD im vierten Anlauf überwunden. Ein Bündel an Schwierigkeiten sorgte nach der Markierung des Allzeithochs für einen starken Abverkauf der entsprechenden Tesla-Aktien. So steht die politische Nähe Musks zu Donald Trump im Widerspruch zu den Zollplänen des Präsidenten. Zölle auf Autos und Autoteile würden auch mittelfristig erhöhte Kosten beim Elektroautopionier verursachen. Das rein fundamental betrachtete erwartete KGV 2025 bei 217,21 liegt noch immer weit über den Werten der konkurrierenden Autokonzerne. Dabei ist Tesla schon länger vom geometrischen Output-Ziel abgewichen, nachdem die Konkurrenz auf den wichtigen Automärkten aufgeholt hat. Auch charttechnisch steckt der Kurs auf dem Widerstand bei 361,05 USD fest. Aus heutiger Sicht ist ein starker Kursausbruch bis zu den Widerständen bei 423,50 USD und 488,54 USD daher nicht zu erwarten. Ein Kursrückgang ist jederzeit möglich, wobei das Papier oberhalb der Unterstützung bei 271,00 USD Ende April 2025 Resilienz gezeigt hat.

Tesla, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Die Aktionäre von Tesla goutierten Elon Musks neuen Fokus auf sein Unternehme mit Kursaufschlägen. Mit einem Open End Turbo Short (WKN VG3Q7G) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Aktie der Tesla Inc. in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel von 4,99 profitieren. Das Ziel sei bei 281,00 US-Dollar angenommen (1,35 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 20 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 395,59 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,34 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 2,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: VG3Q7G Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,64 – 0,65 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 433,17 US-Dollar Basiswert: Tesla, Inc. KO-Schwelle: 433,17 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 363,00 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1,35 Euro Hebel: 4,99 Kurschance: + 107 Prozent Quelle: Vontobel

Spotlight Update: Rheinmetall AG Die am 9. April 2025 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN MK459V auf eine steigende Aktie der Rheinmetall AG zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long schloss am 27. Mai 2025 zum Geldkurs von 90,26 Euro und lag mit 169 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs im Derivat auf 77,01 Euro nachziehen.

