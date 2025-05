Wie ein Rum aus Belize die Nachhaltigkeit in der Getränkeindustrie neu definiert

Punta Gorda, Belize (ots/PRNewswire) -



- Eine unabhängig geprüfte Studie zeigt, dass jede Flasche Copalli Rum einen

negativen CO?-Fußabdruck hat und 5,5 kg CO?-Emissionen pro Flasche vermeidet

- Branchenführende Ergebnisse durch Verwendung einfacher Inhaltsstoffe,

regenerativer Landwirtschaft und abfallarmer Produktionsverfahren

- Copalli fordert die Industrie auf, den Wert von Insetting zu erkennen



Im Regenwald des südlichen Belize gestaltet Copalli Rum neu, was wahre

Nachhaltigkeit in der Welt der Spirituosen bedeutet. Dieser preisgekrönte Rum,

der aus nur drei einfachen, lokal bezogenen Zutaten hergestellt wird, hat sich

zu einem Vorreiter in Sachen Klimaschutz entwickelt und ist ein überzeugendes

Beispiel dafür, wie Regeneration den Wandel vorantreiben kann.





Eine von EarthOptics durchgeführte und von Preferred by Nature unabhängigverifizierte Lebenszyklus- und Boden-CO2-Analyse bestätigt, dass die Herstellungjeder Flasche Copalli Rum 5,5 kg CO? aus der Atmosphäre entfernt. Dieser imSpirituosensektor bisher unerreichte Grad an CO?-Reduzierung ist das Ergebnisregenerativer Anbaumethoden und einer Brennerei, die auf Zero-Waste ausgelegtist.Aber diese Geschichte geht weit über die CO?-Werte hinaus.Copalli Rum ist ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn Nachhaltigkeit vonAnfang an in einem Unternehmen verankert ist. Das Ergebnis ist ein regenerativesKreislaufsystem mit spürbaren Vorteilen für das Klima, die biologische Vielfaltund die lokale Gemeinde.Die meisten Nachhaltigkeitsbemühungen in der Getränkeindustrie konzentrierensich auf das sog. Offsetting: den Kauf von CO?-Zertifkaten zum Ausgleich vonEmissionen. Copalli geht einen anderen Weg: Insetting. Durch Investitionen indie Bodengesundheit, die Kohlenstoffbindung und die Wiederherstellung vonÖkosystemen in der eigenen Lieferkette erzielt das Unternehmen messbareErgebnisse.Nachgeschaltete Einkäufer, ob Barbesitzer, Mixologen oder Großhändler, stehenunter zunehmendem Druck, Produkte zu führen und zu servieren, die den Werten derVerbraucher entsprechen. Nachhaltigkeit ist nicht länger ein nachträglicherGedanke, sondern wird jetzt von vielen Verbrauchern vorausgesetzt. Der Umgangmit der Komplexität von Umweltansprüchen kann aber eine Herausforderung sein.Copalli bietet klimapositive Daten, die von unabhängiger Seite verifiziert undauf transparente Weise erzielt wurden.Copallis Referenzen sind in der Landschaft verwurzelt. Das Zuckerrohr wirdbiologisch angebaut und geerntet, wobei der Boden nur minimal gestört wird,sodass das CO?-Speicherpotenzial des Bodens erhalten bleibt. Das Regenwasser