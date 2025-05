Star Copper kündigt Uplisting zum OTCQB Venture Market an

Vancouver, British Columbia / ACCESS Newswire / 28. Mai 2025 / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTC: STCUF) (FWB: SOP) („Star Copper“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches Ressourcenexplorations- und Erschließungsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien zum Handel am OTCQB Venture Market zugelassen wurden. Der OTCQB Venture Market ist eine US-amerikanische Handelsplattform, die von der OTC Markets Group in New York betrieben wird. Die Aktien werden zu Handelsbeginn am 28. Mai 2025 im Marktsegment OTCQB unter dem Börsenkürzel „STCUF“ in den Handel starten. Die Börsennotierungen der Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsensymbol „STCU“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol „SOP“ bleiben weiterhin aufrecht.