General Motors investiert 888 Millionen in Motorproduktion!

"Unsere signifikanten Investitionen in das Tonawanda-Werk zeigen unser Bekenntnis zur Stärkung der US-Produktion und zur Unterstützung amerikanischer Arbeitsplätze", erklärte GM-CEO Mary Barra. Man wolle die sechste Generation der Small-Block-V8-Motoren bauen – effizienter und leistungsstärker als ihre Vorgänger – für den Einsatz in großen Pick-up-Trucks und SUVs.

Inmitten einer sich abkühlenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs) setzt General Motors ein deutliches Zeichen für die Zukunft seiner Verbrennungsmotoren: Der US-Autogigant kündigte an, 888 Millionen US-Dollar in sein Tonawanda Propulsion Werk in Buffalo, New York, zu investieren. Die Summe stellt die größte Einzelinvestition in ein Motorenwerk in der Unternehmensgeschichte dar – und eine signifikante Kehrtwende gegenüber den ursprünglich geplanten 300 Millionen US-Dollar für Elektroantriebseinheiten.

Kurskorrektur in der Elektrostrategie

Der Schritt wirft ein neues Licht auf GMs Elektrifizierungspläne: Zwar bekräftigt der Konzern weiterhin das Ziel, bis 2035 ausschließlich elektrische Leichtfahrzeuge zu verkaufen. Doch die jüngste Großinvestition in einen Verbrenner-Produktionsstandort deutet darauf hin, dass GM flexibler auf die tatsächliche Marktentwicklung reagieren will. So hatte GM erst kürzlich seinen Anteil an einem Batteriezellenwerk an LG Energy zurückverkauft – ein weiteres Signal für eine Neubewertung der EV-Strategie.

Experten werten die Entscheidung als Anpassung an die Realität: "Die Nachfrage nach E-Fahrzeugen entwickelt sich langsamer als erwartet. Hersteller müssen ihre Kapazitäten umsichtig skalieren, um profitabel zu bleiben", kommentierte ein Analyst von Bernstein Research.

Staatliche Unterstützung und Arbeitsplatzsicherung

Der Bundesstaat New York unterstützt das Projekt mit bis zu 16,96 Millionen US-Dollar an Steuervergünstigungen, um bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Laut Gouverneurin Kathy Hochul sollen dadurch insgesamt 870 Jobs am Standort erhalten bleiben.

An der Börse wurde der Strategiewechsel positiv aufgenommen: Die GM-Aktie notierte am Dienstagvormittag in Frankfurt mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 43,53 Euro (Stand: 9:30 Uhr MESZ).

