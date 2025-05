Zahlen für Neubau brechen ein - Bauen am Bestand gewinnt an Bedeutung

Berlin (ots) -



- Die Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken e.V. untersucht

Bauvolumen für Neubau und Bauen am Bestand seit 2014

- Der Neubau von Wohnungen bricht seit 2022 um knapp 47 Prozent ein

- Die durchschnittliche Wohnungsgröße sinkt im Untersuchungszeitraum um 13

Prozent bei Neubauten und um 16 Prozent beim Bauen am Bestand



Bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware. Für die Schaffung von mehr Wohnfläche

spielen Neubauten eine zentrale Rolle. Gleichzeitig ist die Sanierung

bestehender Bausubstanz (Bauen am Bestand) ein wichtiger Beitrag, um

brachliegenden Wohnraum nutzbar zu machen. Angesichts steigender

Grundstückspreise wächst die Bedeutung von Sanierungen von Bestandsbauten. Die

Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken e.V. hat die

Entwicklung des Bauvolumens von sowohl Bauen am Bestand als auch Neubauten

anhand der erteilten Baugenehmigungen für Wohngebäude seit 2014 untersucht.





Der Anteil von Sanierung bei den Bauvorhaben wächstGrundsätzlich ist das Bauvolumen in allen Bundesländern für Neubau deutlichgrößer als das vom Bauen am Bestand. Gemessen an der geschaffenen Wohnflächebeträgt der Anteil von Baugenehmigungen für Bauen am Bestand im Schnitt 14Prozent im vergangenen Jahrzehnt. Allerdings ist dieser Anteil seit 2014 vonbundesweit 13 Prozent auf über 19 Prozent im Jahr 2024 angestiegen.Neu gebaute Wohnfläche sinktDer wachsende Anteil des Bauens am Bestand an den gesamten Bautätigkeitenerklärt sich auch mit der Entwicklung des Neubauvolumens. In den vergangenenzehn Jahren ist die durch Neubau geschaffene Wohnfläche in allen Bundesländerngesunken, nach 2022 regelrecht eingebrochen. In den drei bevölkerungsreichstenBundesländern lag die Wohnfläche der Neubauten 2014 in Bayern bei 5.508.000 qm,in Baden-Württemberg bei 3.669.000 qm und in NRW bei 4.342.000 qm. Im Vergleichdazu ist das Bauvolumen für Neubauten in Bayern 2024 um 29 Prozent auf 3.912.000qm gesunken, Baden-Württemberg um 46 Prozent auf 1.972.000 qm und in NRW um 31Prozent auf 2.982.000 qm. Insgesamt ist der großen Mehrheit der Bundesländer einparalleles Sinken der Bautätigkeit zu erkennen.Dagegen unterliegt der Umfang der sanierten Flächen bei den erteiltenBaugenehmigungen für Bauen am Bestand im Untersuchungszeitraum starkenSchwankungen. In der Hälfte der Bundesländer wächst die Fläche des saniertenWohnraums - den größten Anstieg hat Bremen (+131 Prozent), danach folgenNordrhein-Westfalen (+37 Prozent), Schleswig-Holstein (+ 21 Prozent), Bayern (13Prozent), Baden-Württemberg (6 Prozent), Saarland (+14 Prozent) und