Rheinmetall mit neuem Kursziel – Rüstungswerte ballern DAX auf Rekord!

Der UBS-Analyst Sven Weier setzt das Kursziel von Rheinmetall aktuell auf 2.200 Euro von vormals 1.840 Euro. Bis jetzt war dies das höchste Kursziel der Analysten, von Hauck-Anhäuser gesetzt. Die UBS gesellt sich mit ihrer Einschätzung nun an die vorderste Front bullisher Analysten, wenn es um die Anteilsscheine von Rheinmetall geht.

Die Papiere des Rüstungskonzerns klettern auch am Mittwoch steil nach oben und durchbrechen erstmals die 1.900 Euro-Marke. Damit wächst das Kursplus 2025 auf rund 216 Prozent.

Viele andere Experten hatten die psychologische Schallmauer von 2.000 Euro zuletzt bereits hinter sich gelassen. Weier hält auch nach der rasanten Rallye Militärausgaben von 3,5 Prozent des BIP, wie aktuell am Markt noch erwartet, bisher nicht für eingepreist und hob daher seine Umsatzerwartungen an.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatte bei seinem US-Besuch gesagt, dass er beim Gipfel mit einer Einigung auf 5 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) rechnet – ein Anteil, den US-Präsident Trump seit Längerem von den Europäern fordert. Deutschland hat dieses Invetitionsziel bereits zugesagt. In einem Monat startet der diesjährige Nato-Gipfel.

Auch die anderen Rüstungswerte im DAX klettern. Hensoldt bewegt sich auf einem neuen Allzeithoch. Hier greifen die Bullen die 100 Euro-Marke an.

Bärenstark am Mittwcoh auch Renk. Das Unternehmen liegt am Mittwoch mit rund 5 Prozent in Front.

Die Rallye der Rüstungsaktien beflügelt kräftig den DAX. Der deutsche Leitindex klettert abermals auf ein neues Rekordhoch und durchbricht die 24.000er-Marke.

