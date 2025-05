Preise für weitere Artikel sinken dauerhaft

Essen/ Mülheim an der Ruhr (ots) - Seit jeher verlassen sich Kundinnen und

Kunden auf ALDI. Der Discounter hält sein Versprechen, die Preise für zahlreiche

Produkte zu reduzieren. Nur wenige Tage nach der Ankündigung sinken bei ALDI die

Preise für weitere Artikel dauerhaft.



Am vergangenen Wochenende kündigte der Erfinder des Discounts weitere

Preissenkungen an. Wie seit jeher hält das Unternehmen Wort, investiert in die

Preise und löst sein Versprechen ein: Allein in dieser Woche wurden bereits

zahlreiche Artikel dauerhaft im Preis reduziert. Welche das sind, zeigt das

Unternehmen für alle transparent auf. Damit setzen ALDI Nord und ALDI SÜD ein

klares Zeichen.





- MILSANI Joghurt 3,5%

- MILSANI Speisequark Magerstufe, HF 3

- MILSANI Speisequark 20%

- MILSANI Speisequark 40%

- MILSANI Quarkcreme mit Schokoraspeln

- ROI DE TREFLE Fraicho Roi de Trefle

- ROI DE TREFLE Französischer Weichkäse

- LYTTOS Weißkäse in Salzlake

- WONNEMEYER Zaziki

- CUCINA Büffelmozzarella Minis

- HOFBURGER Schmelzscheiben

- HOFBURGER Schmelzkäsezubereitung

- CUCINA Prosciutto Cotto

- TESOROS DEL SUR Serrano Schinken

- GUT DREI EICHEN Schwarzwälder Schinken

- GUT DREI EICHEN Leberwurst im Becher

- GUT DREI EICHEN Aspik-Aufschnitt

- GUT DREI EICHEN Genießer Schinken

- GUT DREI EICHEN Bratwurst

- GUT DREI EICHEN Bayerischer Leberkäs

- GUT DREI EICHEN Landleberwurst

- GUT DREI EICHEN Schinkenwürfel

- WONNEMEYER Fleischsalat

- ALMARE Matjesfilet mit Sauce

- MYVAY Vegane Falafel & Gemüsebällchen

- MYVAY Veganer Aufschnitt

- MYVAY Veganer Feinkost-Mix

- KINGS CROWN Cornichons

- BIO Feta

- BIO Leberwurst und Teewurst

- WONNEMEYER Big Burrito

- LANDFREUNDE Reibekuchen

- JACK'S FARM Schnitzel Wiener Art und Cordon Bleu

- JACK'S FARM Mini Schnitzel und Cordon Bleu

- JACK'S FARM Schnitzelsortiment

- SPEISEZEIT Wellenschnittpommes

- SPEISEZEIT Snacksortiment

- PIZZ AH 4-Käse Mozzarella

- PIZZ AH Prosciutto/Tonno

- PIZZ AH Funghi/Spinat

- PIZZ AH Diavolo/Speciale

- GOURMET FINEST CUISINE Norwegisches Lachsfilet

- GOLDEN SEAFOOD White Tiger Garnelen gekocht

- GOLDEN SEAFOOD Fischstäbchen

- GOLDEN SEAFOOD Schlemmerfilet

- SPEISEZEIT Linseneintopf

- DELIKATO Mayonnaise

- DEILKATO Remoulade

- DELIKATO Gewürzketchup

- LE GUSTO Röstzwiebeln

- LE GUSTO Paprika Edelsüß

- LE GUSTO Curry und Paprika scharf

- SWEET VALLEY Pfirsiche

- DR. OETKER Puddingpulver

- BIO / NUR NUR NATUR Dinkelmehl

- GOLDÄHREN Speisestärke

- MEINE KÄSETHEKE Französisches Steinofenbaguette

- BACK FAMILY Dinkelmehl

- GOLDÄHREN Feiner Stuten

- MEINE BACKWELT Vanillestange

- MEINE KUCHENWELT Milchbrötchen

- MEINE KUCHENWELT Muffins

- MEINE KUCHENWELT Rosinenstuten

- MUCCI Vanilleeis

- MUCCI Schokoladeneis

- MUCCI Walnusseis

- MUCCI Stieleis Mandel

- MUCCI Stieleis gemischt

- TRADER JOES / FARMER Nuss Mix

- BISCOTTO Schoko & Keks Sticks

- SUN SNACKS Snack-Hasen

- SUN SNACKS Tortilla Chips

- SWEET LAND Lakritz Favoriten

- SWEET LAND Vegetarisches Fruchtgummi

- GUT BIO Schokolade

- KNOPPERS 8x25g

- KNOPPERS Riegel Sortiment

- WESTMINSTER Instant Teegetränk

- FLYING POWER Energydrink 250 ml

- FLYING POWER Energydrink 250 ml x 4

- FLYING Power Energydrink 500 ml

- RAVINI Hugo Classic

- BIANCO Vino D'Italia

- DORNFELDER Halbtrocken

- DORNFELDER Trocken

- LE ROUGE IGP

- FOREST HILL Shiraz Cabernet

- MERLOT PAYS D'OC

- RAVINI Amaretto

- BLACKWOOD Irish Whisky

- SILVERSTONE Rum 40%

- SILVERSTONE RUM 54%

- SPACEROWA Polish Vodka

- TANDIL Waschmittel Color

- TANDIL Waschmittel Classic

- TANDIL Wäsche-Hygiene-Spüler

- GREEN ACTION Essigreiniger

- OPTIHOME Kosmetik Müllbeutel

- DRANO Powergel

- ROMEO Classic Hunde Nassfutter



