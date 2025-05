eine strategische Neupositionierung von Cedarcross zur Beschleunigung skalierbarer KI-Infrastrukturlösungen in ganz Nordamerika

VANCOUVER, British Columbia – 27. Mai 2025 / IRW-Press / Alset AI Ventures Inc. (TSX-V: GPUS) (OTC: GPUSF) (FWB: 1R60, WKN: A3ESVQ) („Alset AI“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für Künstliche Intelligenz („KI“), das Innovationen durch strategische Investitionen und Cloud-Computing-Lösungen vorantreibt, freut sich, die offizielle Umfirmierung und Umwandlung seines Infrastruktur-Portfoliounternehmens Cedarcross International Technologies Inc. zu Lyken.AI („Lyken“) bekannt zu geben. Dadurch positioniert sich Lyken als Plattform-as-a-Service- („PaaS“)-Anbieter der nächsten Generation, der den dringenden und wachsenden Bedarf an skalierbaren KI-Infrastrukturlösungen in Kanada und ganz Nordamerika decken soll.

Strategische Höhepunkte:

- PaaS-Modell: Lyken bietet umfassende Infrastructure-as-a-Service- und Platform-as-a-Service-Funktionen, die es Kunden ermöglichen, mit einem einzigen Partner vom Konzept zur Umsetzung zu gelangen.

- Expansion: Lyken prüft aktiv den Erwerb von Rechenzentren und Entwicklungsmöglichkeiten, um die Nachfrage zu decken und den Umsatz weiter zu skalieren.

- Ökosystem-gestützte Skalierung: Lyken arbeitet mit einem hervorragenden Partnernetzwerk zusammen, einschließlich Super Micro, NVIDIA und Earthmade, und ermöglicht so moderne Datenverarbeitungs- und nachhaltige Infrastrukturlösungen.

- Kommerzielle Beschleunigung: Im Rahmen einer Partnerschaft mit Silver Birch entwickelt Lyken eine Markteinführungsstrategie, um eine solide Vertriebspipeline in Kanada und den USA aufzubauen.

- Zielgerichtete Markenidentität: Der Name Lyken, inspiriert von natürlichen Ökosystemen, steht für intelligente Infrastruktur und anpassungsfähige, kundenorientierte Lösungen.

Als Teil seiner Transformation wird Lyken bis zum Ende des dritten Quartals 2025 eine neue Unternehmenswebsite einführen, auf der das Unternehmen seine Plattformkapazitäten, Ökosystempartnerschaften und schlüsselfertigen Infrastrukturlösungen präsentieren wird. Die Website wird als zentrale Anlaufstelle für Kunden, Partner und Investoren fungieren, die Interesse an den End-to-End-KI-Infrastrukturangeboten von Lyken haben. Mit dieser neu gestalteten strategischen Ausrichtung befindet sich Lyken in einer günstigen Position, um eine führende KI-Infrastrukturplattform zu werden, die von Anfang an konzipiert wurde, um margenstarke Lösungen zu liefern, die Zeit bis zum Einsatz zu verkürzen und Datenverarbeitungsressourcen zu skalieren, wenn die Nachfrage steigt.