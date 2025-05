Trumps Atomkraft-Offensive – Goldman Sachs sieht zwei klare Profiteure

Konkret sollen der heimische Uranabbau und die Urananreicherung gefördert, fortschrittliche Reaktoren auf Flächen des Verteidigungs- und Energieministeriums errichtet und die Genehmigungsverfahren für neue Technologien stark verkürzt werden. So soll die Atomaufsicht NRC innerhalb von 18 Monaten über neue Reaktoranträge entscheiden.

Laut Goldman Sachs liegt der größte Hebel bei der erwarteten Nachfragesteigerung nach Uran, sollten neue Reaktoren tatsächlich gebaut werden. Cameco, das eine führende Position im globalen Uranabbau innehat und eine 49-prozentige Beteiligung am Reaktorbauer Westinghouse hält, könnte davon besonders profitieren. Westinghouses Großreaktor AP1000 ist bereits für Projekte in den USA zertifiziert, was einen möglichen Vorteil darstellt, falls neben kleinen, modularen Reaktoren auch große Anlagen wieder an Bedeutung gewinnen.

NuScale Power hingegen konzentriert sich auf kompakte Reaktoren, sogenannte Small Modular Reactors (SMRs). Diese gelten als flexibel, sicherer und effizienter. Sollte das Unternehmen die nötige Genehmigung der NRC erhalten, wäre der Einsatz in KI-Rechenzentren auf Flächen des Energieministeriums denkbar – ein Szenario, das ausdrücklich Teil des energiepolitischen Plans ist.

Goldman Sachs stuft Cameco mit "Kaufen" ein und sieht das Kursziel bei 65 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von fast acht Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Dienstag bei 60,38 US-Dollar je Aktie. NuScale hingegen bewertet die Investmentbank mit "Neutral" – mit einem Kursziel von 24 US-Dollar. Damit ergibt sich ein kurzfristiges Abwärtspotenzial von rund 30 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Dienstag bei 34,25 US-Dollar.

Allerdings könnte die NuScale-Aktie massiv davon profitieren, wenn sein kleines modulares Reaktordesign die Zulassung der US-Atomaufsicht NRC erhält, so Goldman-Analyst Brian Lee.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion