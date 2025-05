British American Tobacco lässt Kasse klingeln und schiebt Aktienrückkäufe an

Die Börse reagierte prompt: ITC-Aktien fielen am Mittwoch um fast drei Prozent und waren damit der größte Verlierer im Nifty-50-Index.

Trotz des Teilverkaufs bleibt BAT laut LSEG weiterhin größter Anteilseigner von ITC. Die Transaktion wurde von Goldman Sachs und Citigroup begleitet. Bereits im vergangenen Jahr hatte BAT rund 437 Millionen ITC-Aktien für etwa zwei Milliarden US-Dollar verkauft.

Parallel zur Anteilsveräußerung kündigte BAT eine Aufstockung seines laufenden Aktienrückkaufprogramms um 200 Millionen Pfund auf nun 1,1 Milliarden Pfund (1,49 Milliarden US-Dollar) an. Die Transaktion werde laut Unternehmen keine Auswirkungen auf den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr haben.

Mit dem aktuellen Deal reiht sich BAT in eine Serie prominenter Blockverkäufe in Indien ein. Nur wenige Tage zuvor hatte IndiGo-Mitgründer Rakesh Gangwal für 1,36 Milliarden US-Dollar rund 5,7 Prozent seiner Anteile an der Billigfluglinie verkauft.

BAT hatte im Februar lediglich ein Umsatzwachstum von einem Prozent für das laufende Jahr prognostiziert. Belastend wirken laut Management unter anderem steuerliche Gegenwinde in Märkten wie Australien und Bangladesch.

Die Konsensmeinung lautet "Aufstocken", kein Analyst rät zum Verkauf. Die Aktie weist ein geschätztes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10 für das Jahr 2025 und 9,36 für 2026 auf. Die erwartete Dividendenrendite beträgt 7,39 Prozent für 2025 und 7,62 Prozent für 2026.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





