APsystems begeistert auf der Intersolar Europe 2025 mit Next-Gen-Mikrowechselrichtern und Energiespeicherlösungen (FOTO)

München (ots) - APsystems, ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher

Mikrowechselrichter- und Energiespeichertechnologien, präsentierte auf der

Intersolar Europe 2025 vom 7. bis 9. Mai in München erfolgreich seine neuesten

Innovationen. Der Messestand des Unternehmens zog großes Interesse von

Installateuren, Vertriebspartnern und Medienvertretern auf sich und

unterstreicht die wachsende Präsenz von APsystems auf dem europäischen

Solarmarkt.



Im Mittelpunkt der diesjährigen Messe stand die Einführung der neuen Generation

von Mikrowechselrichtern, darunter der QS2 mit vier unabhängigen MPP-Trackern

für einphasige Wohnsysteme sowie die QT2-Serie , eine dreiphasige

Hochleistungs-Lösung für den Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich. Mit höherer

Leistungsfähigkeit, vereinfachter Installation und integrierter drahtloser

Überwachung spiegeln diese Produkte das Engagement von APsystems für Innovation

und installateurfreundliche Lösungen wider.





Ein besonderes Highlight am Stand war der Live-Demobereich , in dem APsystems

seine erweiterte Plattform zur Energieüberwachung und -Analyse (EMA) vorstellte.

Besucher konnten Echtzeit-Systemüberwachung, Leistungsdiagnosen kennenlernen -

Funktionen, die insbesondere von Installateuren und EPCs zur Optimierung von

Anlagenplanung und Betriebsführung sehr geschätzt wurden.



Neben Mikrowechselrichtern präsentierte APsystems sein wachsendes Portfolio an

Energiespeicherlösungen für Wohn- und Gewerbeanwendungen. Der neu vorgestellte

dreiphasige, AC-gekoppelte Batterie-Wechselrichter PCS ELT-12 bietet eine

intelligente und effiziente Speicherlösung für gewerbliche und industrielle

Projekte. Er unterstützt Notstromversorgung, Eigenverbrauch, Zeitverschiebung

(Peak/Valley) und Spitzenlastkappung, um kritische Verbraucher bei

Stromausfällen abzusichern, Energiekosten zu senken und Stromrechnungen zu

optimieren.



Der EZHI einphasige Hybridwechselrichter , der bereits stark auf dem wachsenden

Markt für Plug-in-Solarsysteme in Deutschland gefragt ist, sorgte ebenfalls für

Aufmerksamkeit. Besonders gelobt wurden sein elegantes Design, die

benutzerfreundliche Oberfläche, die breite Batterienkompatibilität sowie die

Zero-Export-Funktion für den privaten Bereich.



Darüber hinaus gewährte APsystems einen exklusiven Ausblick auf die kommende

C&I-Speicherlösung der Marke APstorage - eine modulare Plattform für den

gewerblichen Einsatz, die niedrigere Speicherkosten (LCOS), erhöhte

Systemsicherheit und Skalierbarkeit für unterschiedliche Speicherprojekte

ermöglicht.



Eine weitere viel beachtete Innovation war die BIPV-Lösung (Building-Integrated

Photovoltaics) von APsystems, die eine intelligente Integration von

Solartechnologie in architektonische Elemente bietet - mit funktionalem und

ästhetischem Mehrwert.



Angesichts des anhaltenden Wachstums des europäischen Solarmarktes bekräftigt

APsystems sein Engagement, Partner mit zuverlässigen, zukunftsweisenden und

flexiblen Lösungen zu unterstützen. Der erfolgreiche Auftritt auf der Intersolar

Europe 2025 bildet eine starke Grundlage für eine erfolgreiche zweite

Jahreshälfte und darüber hinaus.



Weitere Informationen zu den Lösungen von APsystems oder zur Partnerschaft

finden Sie unter:



http://www.APsystems.com



Pressekontakt:



Phone: +31-85-3014899 oder +33-481 65 60 40

Email: mailto:emea@APsystems.com



