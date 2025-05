Trump: Was ist der TACO-Trade? Nvidia und Fed im Fokus!

Heute im Fokus die Zahlen von Nvidia sowie das Protokoll der letzten Fed-Sitzung - während an den Aktienmärkten wegen Trump der sogenannte TACO-Trade läuft: "Trump always chickens out"! Meint: Trump droht neue Zölle ein, die Kurse fallen - also kauft man, nachdem die Kurse gefallen sind im Vertrauen darauf, dass Trump die angekündigten Zölle wieder einmal verschiebt. So ist es bei China gewesen (allerdings hat das gedauert), so auch kürzlich bei seiner Zoll-Drohung gegen die EU (kaum zwei Tage gedauert). Dieser TACO-Trade wird meist über 0DTE-Otionen gespielt - und das geht so lange gut, bis es eben nicht mehr gut geht (also Trump die Zölle nicht mehr pausiert). Heute die Zahlen von Nvidia im Fokus - die Aktie ist zuletzt deutlich gestiegen, die Erwartungen sind hoch. Zuvor nach das Fed-Protokoll - die US-Notenbank hat bereits klar gemacht, dass sie vor September die Zinsen nicht senken wird..

Hinweise aus Video:

