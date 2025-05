Börsenstart Europa - 28.05. - FTSE Athex 20 stark +3,15 %

Der TecDAX steht bei 3.887,16 PKT und gewinnt bisher +0,11 %.

Top-Werte: HENSOLDT +4,18 %, Jenoptik +1,17 %, ATOSS Software +0,76 %

Flop-Werte: Evotec -4,63 %, SUESS MicroTec -2,17 %, Bechtle -2,02 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.424,46 PKT und fällt um -0,04 %.

Top-Werte: UniCredit +1,65 %, Airbus +1,59 %, Volkswagen (VW) Vz +1,23 %

Flop-Werte: L'Oreal -1,25 %, Pernod Ricard -1,16 %, EssilorLuxottica -1,08 %

Der ATX bewegt sich bei 4.456,69 PKT und steigt um +0,54 %.

Top-Werte: DO & CO +2,00 %, Immofinanz +1,53 %, voestalpine +1,33 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,66 %, Lenzing -1,35 %, EVN -1,01 %

Der SMI steht aktuell (09:59:06) bei 12.281,70 PKT und fällt um -0,46 %.

Top-Werte: Geberit +1,27 %, Sika +0,61 %, ABB +0,51 %

Flop-Werte: Sonova Holding -1,21 %, CIE Financiere Richemont -0,70 %, Lonza Group -0,58 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:08) bei 7.850,46 PKT und steigt um +0,05 %.

Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +2,53 %, Airbus +1,59 %, Thales +1,26 %

Flop-Werte: Carrefour -1,99 %, Teleperformance -1,80 %, L'Oreal -1,25 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.506,81 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +0,57 %, ABB +0,51 %, Swedbank Shs(A) +0,49 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,16 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,67 %, AstraZeneca -0,62 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.580,00 PKT und gewinnt bisher +3,15 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +6,66 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +4,18 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +3,82 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,24 %, Metlen Energy & Metals -0,92 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,62 %