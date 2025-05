YOC AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: YOC AG

ISIN: DE0005932735



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 27.05.2025

Kursziel: 24,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ingo Schmidt, CIIA



YOC mit verhaltenem Jahresstart - Investitionen in Personal, Internationalisierung und Technologie belasten Ergebnis

Die YOC AG hat am 15. Mai den Bericht für das erste Quartal 2025 vorgelegt und dabei trotz leichtem Umsatzwachstum einen temporären Ergebnisrückgang verzeichnet. Dennoch wurden die Jahresziele bestätigt.

[Tabelle]



Konkret stiegen die Erlöse im Auftaktquartal um 3% yoy auf 7,3 Mio. EUR, wobei das internationale Geschäft mit +9% yoy zulegte, während der Umsatz im deutschen Heimatmarkt marginal rückläufig war (-1% yoy). Das EBITDA reduzierte sich infolge höherer Personalaufwendungen und geplanter Investitionen auf 0,1 Mio. EUR (Q1/24: 0,7 Mio. EUR), das Periodenergebnis lag bei -0,4 Mio. EUR (Q1/24: 0,2 Mio. EUR).



Die wesentlichen Belastungsfaktoren für die Ergebnisentwicklung waren der gezielte Personalaufbau und der Markteintritt in Schweden. Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um knapp 20 auf 122, was zu einem Anstieg der Personalaufwendungen um rund 26% auf 2,6 Mio. EUR (Q1/24: 2,0 Mio. EUR) führte. Hinzu kamen Anlaufkosten für die skandinavische Expansion in Höhe von rund 0,2 Mio. EUR, die vor allem im Vertrieb und der Marktvorbereitung angefallen sind. Die EBITDA-Marge sank entsprechend auf 1,6% (Vj.: 9,4%), während die Rohertragsmarge mit 44,9% knapp unter dem Vorjahresniveau (45,5%) lag.



Strategisch bleibt die konsequente technologische Weiterentwicklung das zentrale Thema: Rund ein Viertel des Quartalsumsatzes wurden u.E. in Q1 über KI-optimierte Produktlösungen generiert. Die VIS.X-Plattform bildet dabei das Rückgrat für datengetriebene Kampagnensteuerung und programmatische High-Impact-Formate. Damit positioniert sich YOC als Anbieter effizienter, offener Werbelösungen abseits der dominierenden Walled Gardens.

Der Ausblick für das Gesamtjahr 2025 wurde bestätigt. Auf Basis des traditionell stärkeren zweiten Halbjahres erwartet das Management unverändert Erlöse zwischen 39 und 41 Mio. EUR (+11-17% yoy), ein EBITDA von 5,5 bis 6,5 Mio. EUR sowie ein Konzernergebnis von 3,5 bis 4,5 Mio. EUR. Für das zweite Quartal 2025 signalisiert YOC bereits ein beschleunigtes Umsatzwachstum von 10 bis 15% gegenüber dem Vorjahr und rechnet mit weiteren Aufholeffekten im Jahresverlauf.



Fazit: Der schwächere Jahresauftakt ist im Wesentlichen durch strategische Investitionen in Personal, Technologie und neue Märkte bedingt. Die zugrundeliegenden operativen Trends - insbesondere die steigende Relevanz KI-basierter Lösungen und die Internationalisierung - untermauern die mittelfristigen Perspektiven. Angesichts der erwarteten Rückkehr zu zweistelligen Margen und des moderaten Bewertungsniveaus (2026e EV/EBITDA <7) halten wir am Kursziel von 24,00 EUR fest und bestätigen unsere Kaufempfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32740.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2146812 28.05.2025 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur YOC Aktie Die YOC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 15,00 auf Tradegate (28. Mai 2025, 09:15 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der YOC Aktie um -1,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,23 %. Die Marktkapitalisierung von YOC bezifferte sich zuletzt auf 52,32 Mio.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,714Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 24,000Euro was eine Bandbreite von +46,18 %/+59,47 % bedeutet.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 24,00 Euro