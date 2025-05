Warburg Research belässt Aroundtown auf 'Buy' - Ziel 3,40 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Aroundtown nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,40 Euro belassen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Die wichtige operative Branchenkennziffer FFO habe sich gut entwickelt und der Ausblick sei erwartungsgemäß bestätigt worden./rob/gl/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben