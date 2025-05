Jetzt für den DNP Produkte bewerben! (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis Produkte zeichnet

zukunftsfähige Lösungen aus, die ökologisch und sozial überzeugen. Unternehmen

können sich noch bis zum 15. Juni bewerben. Die Auszeichnung wird im Rahmen des

DNP-Jahreskongresses am 4./5. Dezember in Düsseldorf verliehen. Europas größte

Plattform für nachhaltige Innovationen präsentiert sich 2025 mit neuen,

weiterentwickelten Formaten. Schirmfrau ist Bundestagspräsidentin Julia

Klöckner.



Jeder Beitrag zählt - Zeichen setzen mit inspirierenden Lösungen





Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis Produkte richtet sich an Unternehmen jeder

Größe und Branche. Ausgezeichnet werden Produkte, Dienstleistungen und

Initiativen, die einen messbaren Beitrag zu einem der zentralen

Transformationsfelder leisten: Klima, Ressourcen, Natur, Wertschöpfungskette

oder Gesellschaft. Stefan Schulze-Hausmann, Initiator des DNP: "Nicht der

perfekte Wurf zählt, sondern Ideen mit Wirkung und Vorbildcharakter. Gesucht

werden Lösungen, die den Wandel anstoßen - ob vom Startup oder vom etablierten

Unternehmen."



Hohe Sichtbarkeit für die Sieger des Wettbewerbs.



Die Sieger des DNP Produkte werden am 4. und 5. Dezember 2025 im Rahmen des

#DNP25 in Düsseldorf ausgezeichnet. Der Jahreskongress ist Europas größte

Plattform für strategische und fachliche Nachhaltigkeitsthemen - mit zahlreichen

Entscheider:innen aus Politik, Wirtschaft, Medien und Öffentlichkeit.

Preisträger profitieren von hoher Sichtbarkeit, wertvollen Kontakten und breiter

Berichterstattung. Auch die veröffentlichten Jurybegründungen lassen sich

gezielt für die eigene Kommunikation nutzen.



#DNP25 - Kongress mit Preisverleihungen am 4. und 5. Dezember 2025 in Düsseldorf



Mit rund 3.000 Teilnehmenden erreichte der Kongress 2024 einen neuen Rekord. Der

#DNP25 steht unter dem Motto "Was geht, wenn wir es wollen" und rückt aktuelle

wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen der Transformation in den

Fokus. Neu 2025: Mehr Raum für Preisverleihungen, stärkere Sichtbarkeit für

Preisträger:innen und das neue Format "MasterClass", in dem die neuen Sieger

ihre Lösungen mit Expert:innen und Publikum diskutieren. Auch Diskussionsforen

und Networking-Angebote wurden deutlich erweitert.



Ein Ticket. Volles Programm.



Erstmals umfasst das Kongressticket das gesamte Programm inklusive beider

Abendveranstaltungen. Der Frühbucherpreis bis zum 31. August beträgt 1.250 EUR

zzgl. MwSt., ab dem 1. September 1.450 EUR zzgl. MwSt. Sieger des DNP-Produkte

erhalten jeweils ein Kongressticket kostenfrei.



Weitere Informationen



- DNP Produkte (https://www.nachhaltigkeitspreis.de/wettbewerbe/produkte)

- DNP Architektur (https://www.nachhaltigkeitspreis.de/wettbewerbe/architektur)

- DNP Gesundheit (https://www.nachhaltigkeitspreis.de/wettbewerbe/gesundheit)

- Überblick Kongressprogramm #DNP25 (https://www.nachhaltigkeitspreis.de/kongres

s/ueberblick/kongressprogramm-2025)

- Tickets (https://bestellung.nachhaltigkeitspreis.de/)



Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis (DNP) ist die nationale Auszeichnung für

Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in allen Sektoren. Mit verschiedenen

Wettbewerben, über 1.300 Bewerbern und 3.000 Gästen bei den Veranstaltungen ist

der Preis der größte seiner Art in Europa. Die Auszeichnung wird vergeben von

der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit

kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen

Organisationen und Forschungseinrichtungen. Rahmen für die Verleihung ist der

zweitägige DNP-Kongress in Düsseldorf, die meistbesuchte jährliche

Kommunikationsplattform zu den Themen nachhaltiger Entwicklung.



