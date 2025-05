Erwerbstätigkeit im April 2025 saisonbereinigt unverändert / Erwerbstätigenzahl um 0,1 % niedriger als im Vorjahresmonat

WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, April 2025



0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)



+0,2 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)



-0,1 % zum Vorjahresmonat





Im April 2025 waren rund 45,8 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschlanderwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes(Destatis) blieb die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt unverändertgegenüber dem Vormonat (0,0 %). Letztlich blieb die Erwerbstätigenzahl seitDezember 2024 nahezu konstant, nach einem Rückgang um 14 000 Personen im Januar2025 und geringen Anstiegen um 10 000 und 5 000 Personen im Februar und März2025.Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im April 2025 gegenüberMärz 2025 um 77 000 Personen (+0,2 %) zu. Der Anstieg fiel damit weniger starkaus als im April-Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 (+99 000 Personen).Rückgang der Erwerbstätigkeit im Vorjahresvergleich setzt sich fortGegenüber April 2024 sank die Zahl der Erwerbstätigen im April 2025 um 61 000Personen (-0,1 %). In den Monaten Dezember 2024 bis März 2025 hatte dieVeränderungsrate gegenüber dem Vorjahr ebenfalls bei -0,1 % gelegen. Der seitNovember 2024 auf dem Arbeitsmarkt erkennbare leichte Abwärtstrend imVorjahresvergleich setzte sich somit im April 2025 gleichbleibend fort.Bereinigte Erwerbslosenquote im April 2025 bei 3,6 %Im April 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,66 MillionenPersonen erwerbslos. Das waren 256 000 Personen oder 18,2 % mehr als im April2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,8 % und zeigte damit im Vergleich zumVorjahresmonat einen Anstieg in Höhe von 0,6 Prozentpunkten (April 2024: 3,2 %).Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte war die Erwerbslosenzahl im April2025 mit 1,58 Millionen Personen um 3 000 Personen niedriger als im VormonatMärz 2025 (-0,2 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Vergleich zumVormonat unverändert bei 3,6 %.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten: Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich zum Vormonat beziehungsweise zum Vorquartal. Hieraus lässt sich diekurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dientdagegen einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalenSchwankungen weitgehend unabhängig.Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung unterscheiden sich vondenen aus der Arbeitskräfteerhebung, die in den Mikrozensus integriert ist. Die