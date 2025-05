KORREKTUR zu OTS0046 vom 28.05.2025: Übersiedlungs-...

Wien (APA-ots) - Sie möchten Ihr Wertpapierdepot zu einem neuen Anbieter übertragen -

was müssen Sie dabei bedenken? In der neuen Ausgabe von "Reden wir über Geld", einer Informationsreihe der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA), finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen. Wie zum Beispiel: Was ein Depotwechsel kostet, wie lange er dauert, mit welchen Verzögerungen zu rechnen ist und was Sie in steuerlicher Hinsicht beachten müssen. So sind beispielsweise während der Übertragung Ihre Wertpapiere zumeist nicht handelbar - wenn der Wechsel mit einer Börsenturbulenz zusammenfällt, kann das unter Umständen Stress auslösen. Depotübertragungen können steuerwirksam sein, und wenn das Ausland ins Spiel kommt, liegt die Verantwortung für die steuerliche Behandlung bei den Anleger:innen selbst, nicht bei der Bank. Nur ein paar Beispiele dafür, dass bei einem Umzug des Wertpapierdepots im Hinblick auf Kosten, Fristen und Steuern komplexere Themen auftreten können als Kund:innen vielleicht vom Umzug eines Girokontos gewohnt sind.



"Reden wir über Geld" ist die Informationsreihe der FMA für Verbraucher:innen, die erstmals im Jänner 2021 erschienen ist. In den letzten vier Jahren wurden Themen wie Anlagebetrug, Konsumkredite, Vergleichsportale, Goldsparpläne und viele andere abgedeckt. Heuer wurde die Serie erweitert durch einen Instagram-Kanal und einen Podcast, mit denen die Themen vertieft und breitere Zielgruppen erreicht werden können. Der kollektive Verbraucherschutz ist eine zentrale Aufgabe der FMA.



Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle anderen Ausgaben auf der Website https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden.



Detaillierte Informationen zu Geld und Investieren sind auch auf der FMA-Website erhältlich . Folgen Sie "Reden wir über Geld" auch auf Instagram unter @redenwiruebergeld . Den "Reden wir über Geld"- Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt .



