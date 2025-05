technotrans SE (von Montega AG): Kaufen

Huta schrieb 02.04.25, 08:36

Guten Morgen !



Die endgültigen Geschäftszahlen 2024 sind heute Morgen veröffentlicht worden. Die Eckdaten waren aber ja schon vorher gemeldet worden. Wie für das gesamtwirtschaftlich doch eher herausfordernde Jahr 2024 nicht anders zu erwarten, waren bei Technotrans alle wichtigen Kennzahlen rückläufig. Der Umsatz ging um 24 Mio zurück, das EBIT um 1,9 Mio Euro, der Cashflow um 4,3 Mio Euro, das EpS um 18 Cent und die Dividende dementsprechend um 9 Cent). So weit, so erwartbar.



Nimmt man die reinen Zahlen, erscheint mir die Aktie mit 17 Euro auch relativ gut bewertet - das KGV 2024 beträgt immerhin 16.



Allerdings - und da würde ich dann tatsächlich ein "Aber" einfügen - bereinigt um die Restrukturierungskosten i.H.v. 2,1 Mio Euro, hätte das EBIT, trotz rückläufigen Umsätzen, um 0,2 Mio Euro zugelegt und hätte sich die Marge von 5,4 % auf 6 % verbessert. Im letzten Quartal lag die bereinigte EBITmarge sogar bei 8,7 % im Q4 des Vorjahrs lag die Marge "lediglich" bei 6,5 %. Q4 ist also auch im Vorjahr stärker gewesen als die Gesamtmarge aber in Zahlen eben deutlich unter der Q4 Marge von 2024.



Bilanziell hat man die Nettoverschuldung leicht reduzieren können und damit auch den Verschuldungsgrad, der unter 1 liegt und zudem hat man die EK Quote deutlich auf über 60 % gesteigert.



Sieht man sich den Ausblick an (gehen wir mal sicherheitshalber vom unteren Rand der Prognose aus) wird der Umsatz im laufenden Jahr dann leicht um 3 % wachsen. Die Profitabilität soll deutlich auf dann 7 % steigen, Würde man das schaffen, würde das EBIT dann ja mindestens 17,15 Mio Euro betragen - rein rechnerisch sollte das EpS dann bei 1,45 - 1,50 Euro liegen. Damit wäre die Aktie dann mit einem KGV von 11,5 sicher nicht zu teuer.



Und wieder kommt ein "Aber": Der Vorstand hat in der Vergangenheit leider zu oft die eigenen Prognosen nach unten korrigieren müssen. Warum sollte das diesmal anders sein? Dass sich die Gesamtwirtschaft in Deutschland in diesem Jahr erholt, ist ja auch keineswegs ausgemacht und ich für meinen Teil denke, dass Technotrans zur Erreichung der Jahresprognose schon ein positives gesamtwirtschaftliches Umfeld benötigt. Insofern ist die Erfüllung der Prognose "leichtes Wachstum" keineswegs gesichert.



Ich konzediere, dass Technotrans auch unter diesem Vorstand offenbar die Hausaufgaben gemacht hat und die Kostenstrukturen deutlich verbessert zu haben scheint (das zeigen die Margensteigerungen während des Jahresverlaufs). Positiv ist sicher auch, dass Technotrans hochinteressante Produkte in den bedienten Märkten hat, wobei ich persönlich gerne etwas vorsichtig bin, wenn man sich in neuen Märkten positioniert - ein Beispiel: Technotrans verweist gerne auf die Rechenzentren als Kunde und deren effiziente Kühlung als Umsatztreiber der Zukunft - aber ist Technotrans da wirklich als Lieferant gesetzt oder hat man bisher vielleicht ein oder zwei "nette" Projekte an Land gezogen, die möglicherweise aber ja gar nicht zu einem verstetigbaren Umsatz führen - bei der Kühlung von E-Bussen scheint man da schon weiter zu sein.



Aber auch davon abgesehen dürfte die energieeffiziente Kühlung von Prozessen grade in Zeiten der zunehmenden Elektrifizierung zunehmende Bedeutung bekommen. Technotranshat da technologisch sicher einiges zu bieten (die Präsentation liefert da ja sehr anschauliche Beispiele - https://www.technotrans.de/fileadmin/user_upload/Investor_Relations/Finanzberichte/Geschaeftsjahr_2024/GB2024/technotrans_Praesentation_GB_2024_DE.pdf ).



Im Hinblick darauf, dass andere Werte sich in den letzten Monaten deutlich besser entwickelt haben als Technotrans, scheint mir die Aktie aktuell alles in allem nicht mehr zu teuer. Wenn man Geduld mitbringt und- enorm wichtig - der Vorstand diesmal nicht wieder zu optimistisch in der Prognose war - könnte Technotrans so langsam wieder interessant werden - natürlich wie immer nur meine Meinung und keine Empfehlung.



EDIT: Eine Anmerkung möchte ich noch machen: Ich finde es hochgradig erfreulich (und letztendlich auch wirtschaftlich wichtig), dass die Auszubildendenquote bei Technotrans bei 10% liegt - damit wird Technotrans nicht nur der Verantwortung der Gesellschaft gegenüber gerecht sondern sichert auch die eigene wirtschaftliche Zukunft in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels. Sehr lobenswert!👌