Ölpreise legen etwas zu - Mögliche US-Sanktionen gegen Russland

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gestiegen. Am Markt wurde auf die Möglichkeit von US-Sanktionen gegen Russland verwiesen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete 64,54 US-Dollar und damit 45 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 45 Cent auf 61,34 Dollar.

Die Aussicht auf weitere Sanktionen der USA gegen Russland habe die Notierungen am Ölmarkt gestützt, heißt es von Marktbeobachtern. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erneut deutliche Kritik an Kremlchef Wladimir Putin geübt. "Was Wladimir Putin nicht begreift, ist, dass Russland ohne mich bereits viele wirklich schlimme Dinge passiert wären - und ich meine wirklich schlimme", schrieb Trump in seinem Online-Dienst Truth Social. Er fügte hinzu: "Er spielt mit dem Feuer."

Darüber hinaus steht die Förderpolitik der Opec+ weiter im Fokus der Anleger. Ein Gremium des Ölverbunds, das die Entwicklung auf dem Ölmarkt beobachtet, soll im Laufe des Tages zusammenkommen. Dieses Treffen gilt als Vorbereitung für die Entscheidungen der Opec+, die am Wochenende erwartet werden. Laut jüngsten Medienberichten ist mit einer weiteren Erhöhung der Fördermenge ab Juli zu rechnen./jkr/jsl/stk