BigRep SE: 3D-Druck-Pionier hebt ab, aber was steckt hinter dem Kursanstieg?

BigRep SE sorgt für Aufsehen an der Börse. Seit dem Börsengang über den Luxemburger SPAC SMG Technology Acceleration im Juli 2024 zieht der Kurs an, und das teils rasant. Noch im Herbst dümpelte die Aktie unter der Marke von 1,50 Euro, nun kratzt sie an 2,30 Euro. Was steckt dahinter?

Der Turbo kam mit dem Börsendebüt. Seitdem ist klar: BigRep meint es ernst mit dem Wachstum. Der Hersteller großformatiger 3D-Drucker, bekannt für Modelle wie den PRO oder den VIIO 250, will zum europäischen Marktführer werden. Und dafür fließt frisches Kapital.