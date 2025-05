Gesunkener Zuckerpreis drückt bei Nordzucker auf den Gewinn

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Nordzucker bekommt die sinkenden Zuckerpreise zu spüren. Im Geschäftsjahr 2024/25 gingen Umsatz und Gewinn deutlich zurück, wie das Unternehmen in Braunschweig mitteilte. Im laufenden Jahr rechnet der Konzern sogar mit roten Zahlen. Die Zuckerpreise dürften nach Einschätzung des Unternehmens zwar nicht weiter sinken. In dem am 1. März gestarteten Geschäftsjahr 2025/26 sei dennoch mit einem negativen Ergebnis im unteren zweistelligen Millionenbereich zu rechnen.

"Aufgrund der sehr umfangreichen Rübenernten und der daraus resultierenden großen produzierten Zuckermenge ist der Zuckerpreis in Europa gefallen - deutlich stärker als ursprünglich erwartet", sagte Vorstandschef Lars Gorissen. Zudem hielten sich die Verbraucher beim Zuckerkauf zurück. Gorissen zeigte sich zufrieden, dass trotzdem schwarze Zahlen geschrieben wurden.