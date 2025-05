Analysten halten trotz erwarteter Rückschläge an der Nvidia-Aktie fest!

Nvidia hat in den vergangenen vier Wochen um beeindruckende 22 Prozent zugelegt – eine Rallye, die maßgeblich vom globalen KI-Hype getrieben ist. Doch die Euphorie wird nun auf die Probe gestellt. Die geopolitischen Spannungen rund um Technologieexporte belasten das Unternehmen spürbar. Erst kürzlich kündigte Nvidia an, im ersten Quartal eine Belastung in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar zu verbuchen – eine Folge der US-Exportbeschränkungen für die sogenannten H20-Chips.

Was das für den Ausblick bedeutet, ist laut Experten noch schwer abzuschätzen. "Die Auswirkungen der Exportverbote sind komplex – aber sie reichen nicht aus, um die langfristig positive Performance der Aktie zu zerstören", schreibt Morgan-Stanley-Analyst Joseph Moore in einer Notiz an Kunden. Seiner Einschätzung nach haben viele Analysten den Effekt der H20-Beschränkungen bislang nicht vollständig in ihren Modellen berücksichtigt – was kurzfristig zu Enttäuschungen gegenüber dem Marktkonsens führen könnte.

"Das Quartal ist zweitrangig – was zählt, ist das KI-Narrativ"

Auch von anderer Seite wird betont: Die eigentlichen Zahlen könnten zur Nebensache geraten. Viel entscheidender sei, was Nvidia-CEO Jensen Huang zur strategischen Ausrichtung sagt – insbesondere zur weiteren Entwicklung im Bereich künstlicher Intelligenz.

Zuletzt hatten sowohl Alphabet (Google) auf der I/O Entwicklerkonferenz als auch Microsoft mit neuen KI-Initiativen für Aufsehen gesorgt. Nvidia, dessen Chips die Rechenzentren dieser Tech-Schwergewichte antreiben, profitiert massiv vom KI-Boom – auch wenn das aktuelle Quartal diese Dynamik noch nicht vollständig abbilden dürfte.

Analysten fast geschlossen bullisch

Die Analystenmeinungen bleiben überwiegend optimistisch. Laut LSEG bewerten 56 von 64 führenden Analysten die Aktie derzeit mit "Kaufen" oder "Stark Kaufen". Zwar notiert Nvidia noch unter dem Rekordhoch vom November 2024, doch die Messlatte liegt hoch.

Piper-Sandler-Analyst Harsh Kumar rät Anlegern, sich nicht verunsichern zu lassen: "Wir empfehlen Investoren, die Unsicherheit durchzustehen und die Position zu halten. Es dürfte sich um die letzte große Welle negativer Nachrichten für Nvidia in diesem Jahr handeln."

