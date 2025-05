AKTIE IM FOKUS Northern Data ziehen an - Investoren bekunden Bereichsinteresse Eine Mitteilung über das wohl signalisierte Interesse von Investoren an Geschäftsbereichen hat die Aktien von Northern Data am Mittwoch neu angetrieben. Sie legten einen Kurssprung um 13 Prozent hin, der zeitweise sogar fast 18 Prozent groß war. …