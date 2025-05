400-USD-Marke ruft

Nach einer sehr volatilen Bodenbildungsphase im März dieses Jahres gelang es schließlich durch einen Sprung über den 200-Tage-Durchschnitt um 290,00 US-Dollar einen $ ,01 Befreiungsschlag durchzusetzen und ein Kaufsignal zunächst an das 38,2 % Fibo bei 322,56 US-Dollar zu generieren. Diese Hürde überrannte die Tesla-Aktie förmlich und pendelte sich in den letzten Tagen erst um 340,00 US-Dollar in einer kurzzeitigen Seitwärtsphase ein. Auch diese ist mit dem gestrigen Kursanstieg nun Geschichte, womit das nächsthöhere Ziel in den Fokus gerückt ist.

Lackmustest kommt erst noch