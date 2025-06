Spannende Updates von: General Motors, British American Tobacco, Evotec & Adesso

Unternehmenstermine

08:00 Uhr, Großbritannien: British American Tobacco, Q2-Umsatz

10:00 Uhr, Deutschland: Evotec, Hauptversammlung in Hamburg

10:00 Uhr, Deutschland: SMA Solar, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: DFV Deutsche Familienversicherung, Hauptversammlung in Frankfurt

10:00 Uhr, Deutschland: R. Stahl, Hauptversammlung in Pfedelbach

10:00 Uhr, Deutschland: Suss Mircotec, Hauptversammlung in München

10:00 Uhr, Deutschland: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Hypoport, Hauptversammlung in Berlin

10:00 Uhr, Deutschland: Adesso, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk, Frankfurt/M.

11:00 Uhr, Schweiz: Julius Bär, Strategy Update

11:00 Uhr, Spanien: Amadeus IT, Hauptversammlung

14:00 Uhr, Deutschland: PWO, Hauptversammlung in Offenburg

USA: General Motors, Hauptversammlung

USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 5/25

Konjunkturdaten

03:45 Uhr, China: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25

06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

08:30 Uhr, Schweiz: Verbraucherpreise 5/25

08:30 Uhr, Ungarn: BIP Q1/25 (endgültig)

09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenzahlen 5/25

09:30 Uhr, Schweiz: SNB, Zinsentscheid

10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote 4/25

11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 4/25

16:00 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/25 (endgültig)



