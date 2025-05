Wüstenrot & Württembergische AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AG ISIN: DE0008051004



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 28.05.2025

Kursziel: 21,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



W&W dürfte in Q1 erwarteten Ergebnissprung erzielt haben

W&W hat jüngst den Q1-Bericht veröffentlicht und seine Guidance bestätigt. Zudem wurde letzte Woche sämtlichen Beschlüssen auf der HV zugestimmt, welche die Entlastungen von Vorstand und Aufsichtsrat, die Billigung der Vergütung sowie die Wahl des Wirtschaftsprüfers umfassten. Die überraschenderweise drastisch reduzierte und u.E. wenig aussagekräftige Berichterstattung in Q1 (eine Seite ggü. 19 Seiten im Vorjahresquartal) lässt derweil kaum Rückschlüsse auf die konkrete Ergebnisentwicklung von W&W in Q1/25 zu. So wurden beispielsweise weder Segmentbzw. Konzernergebnis quantifiziert, noch weitere wesentliche operative KPIs berichtet. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass das Q1 äußerst erfreulich verlaufen ist, nachdem der Vorstand bereits im Rahmen der FY-Ergebnisse von einem starken Jahresauftakt sprach. Dabei dürfte das

Sachversicherungsgeschäft den Löwenanteil des Gewinns beigesteuert haben, da wir von einem niedrigen Schadenaufkommen ausgehen und sich auch die durchgeführten Preiserhöhungen positiv ausgewirkt haben. Eine spürbare Kündigungswelle aufgrund der Prämienanpassungen erwarten wir angesichts der branchenweiten Erhöhungen nicht. Da wir bisher auch in Q2 keine Großschäden in Deutschland beobachten konnten, dürfte W&W auch im April und Mai eine starke Combined Ratio und dementsprechend eine sehr positive Ergebnisentwicklung in der Sachversicherung erzielt haben.

Sachversicherung dürfte erwarteten Gewinnsprung zeigen - Großschäden bislang wohl auch in Q2 ausgeblieben: Im ersten Quartal konnte der Versicherungsumsatz um 4,4% yoy auf 709 Mio. EUR und der Jahresbestandsbeitrag um 8,5% yoy auf 191 Mio. EUR gesteigert werden. Während das Sachversicherungsgeschäft in den letzten Quartalen aufgrund hoher Schäden das Sorgenkind des Konzern darstellte und teils deutliche Verluste eingefahren hat, gehen wir davon aus, dass in Q1 ein Segmentergebnis von ca. 60 Mio. EUR erzielt wurde. Auch in Q2 dürfte aufgrund bislang ausgebliebener Großschäden und der Prämienerhöhung ein positives Segmentergebnis anfallen.



Personenversicherung dürfte dank positivem Kapitalmarkt- und Zinsumfeld weiter positives Ergebnis erzielt haben: Neben einem höheren Neugeschäft (+28% yoy auf 128 Mio. EUR) und einer deutlichen Steigerung des Versicherungsumsatzes in der Personenversicherung (+6,3% yoy auf 336 Mio. EUR) dürfte in Q1 ein Segmentergebnis von ca. 10 Mio. EUR erzielt worden sein.



Segment Wohnen sollte in Q1 leicht positives Segmentergebnis erzielt haben: Das Neugeschäftsvolumen, das die Summe des Kredit- und Brutto-Bausparneugeschäfts darstellt, kletterte in Q1 um 5,3% yoy auf 4,4 Mrd. EUR. Gleichzeitig kletterte der Bestand der ausgegebenen Baudarlehen leicht um 1,3% yoy auf 28,8 Mrd. EUR. Trotz erhöhter Kosten für den Wechsel des Kernbankensystems, den Parallelbetrieb zweier Lösungen sowie dem sich nur langsam durchschlagenden Effekt der normalisierten Zinsstrukturkurve dürfte auch das Segment Wohnen ein leicht positives Segmentergebnis verzeichnet haben. Der Wegfall der Sonderkosten in H2/25 dürfte das Ergebnisniveau in den nächsten Quartalen beflügeln.



Fazit: Während der Q1-Bericht kaum Rückschlüsse auf das erzielte Ergebnisniveau zulässt, gehen wir davon aus, dass W&W bereits mehr als ein Drittel des von uns erwarteten FY-Ergebnisses einfahren konnte, sodass die von W&W avisierte 'deutliche Ergebnissteigerung' erreicht werden sollte. Auch das Q2 sollte bisher deutlich profitabel verlaufen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel in Höhe von 21,00 EUR.

2146856 28.05.2025 CET/CEST



°



