Gold Terra-Tiefenbohrung trifft wie erwartet CS-Goldstruktur!

Erfreuliche Nachrichten von Gold Terra Resource (TSXV YGT / Frankfurt TX0): Der kanadische Goldexplorer hat mit seiner Keilbohrung auf der Liegenschaft Con Mine Option (CMO) nachgewiesen, dass die Goldstruktur Campbell Shear (CS) auch in großer Tiefe anzutreffen ist! Denn zwischen 2680,5 und 2703,5 Metern Bohrlochtiefe und damit deutlich unterhalb der bekannten, historischen Mine, stieß Gold Terra jetzt auf anomale Gold- und Silbergehalte!

Der angetroffene Abschnitt der CS wies zunächst bis zu 0,5 g/t Gold und12,6 g/t Silber nach. Das Unternehmen betrachtet diese Ergebnisse als vergleichbar mit früheren, niedriggradigen Vererzungsabschnitte in der Mine ansieht, die außerhalb der zuvor abgebauten hochgradigen Schichten lagen.

Darüber hinaus hat man aber auch höhere Goldgehalte von bis zu 7,81 g/t Gold über 0,5 Meter in der Liegendschicht der CS innerhalb brekziierter Pyrit-Pyrrhotit-Quarzadern angetroffen, wie sie in den niedrigsten Abbauebenen der Con Mine zu beobachten waren. Ursprünglich war Gold Terra 2023 auf die Campbell Shear getroffen und hatte damals unter anderem 12,63 g/t Gold über 1,7 Meter nachgewiesen – rund 200 Meter unterhalb des bestehenden, historischen Untertagebetriebs.

Nähe zu hochgradigen Erzgängen deutet sich an

Gold Terras Chairman und CEO Gerald Panneton zeigt sich zufrieden mit dem jetzt Erreichten. Er erläutert: „Höhere Goldwerte (7,81 g/t Au auf 0,5 Metern) wurden in der Liegendschicht der CS innerhalb brekziierter Pyrit-Pyrrhotit-Quarzadern durchschnitten. Bohrloch GTCM25-056A bestätigt das Goldpotenzial der CS in mehr als 600 Metern Tiefe unterhalb der aktuellen Tiefe des historischen Robertson-Schachts (-1900 Meter). Der 23 Meter lange Abschnitt mit anomalen Gold- und Silberwerten ist typisch für einen Pinch-Abschnitt der üblicherweise breiteren oder sich ausdehnenden alterierten CS. Angesichts dieses technischen Erfolgs und der Bestätigung des Potenzials der CS in der Tiefe können wir die Tiefenbohrungen vorübergehend aussetzen und uns auf unsere oberflächennahen Ziele konzentrieren. Da das Potenzial der CS bestätigt wurde, sind keine weiteren Ausgaben für Oberflächenarbeiten erforderlich.“

Ziel der Keilbohrungen die Gold Terra dieses Jahr durchführt, ist es auf der Liegenschaft weiterhin nach hochgradigem Gold in der CS, aus der in der Vergangenheit 5,1 Mio. Unzen bei durchschnittlich 16 g/t gefördert wurden, unterhalb des historischen Abbaus zu suchen. Gold Terra hat gemäß einer 2021 abgeschlossen Vereinbarung das Recht, 100% an der Con Mine Option-Liegenschaft von einer 100%igen Tochtergesellschaft des größten Goldprodzenten der Welt Newmont (WKN 853823) zu erwerben.

Fazit: Der mit Bohrung GTCM25-056A angetroffene, 23 Meter mächtige Vererzunsabschnitt der Campbell Shear ist typisch für eine Verengung der CS, die häufig in den oberen Bereichen der Con-Mine beobachtet wird – aber auch in unmittelbarer Nähe, nur wenige Dutzend Meter vom CS entfernt, hochgradiges Gold enthalten kann. Daher betrachtet Gold Terra die bisherigen Bohrungen innerhalb der CS als äußerst vielversprechend! Die brekziösen Adern in der Liegendschicht, die typisch für die tief liegenden hochgradigen Mineralisierungen in der Con-Mine sind, weisen ebenso Merkmale auf, die auf die mögliche Nähe zu einem hochgradigen Erzgang hindeuten! Kein Wunder also, dass CEO Gerald Panneton das Potenzial der Campbell Shear als bestätigt betrachtet!

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.