Diese Geheimtipps der BoFA könnten jetzt durchstarten!

Wenn große Indizes wie der S&P 500 stark steigen, richten viele Anleger ihren Blick auf bekannte Schwergewichte. Doch laut einer Analyse der Bank of America verbergen sich abseits der Favoritenlisten Aktien mit besonders attraktivem Chancenprofil – gerade weil sie kaum beachtet werden. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC.

In einer Screening-Studie hat die Bank gezielt nach US-Titeln gesucht, die drei Kriterien erfüllen. Sie sind unterrepräsentiert in Fondsportfolios, werden von ihren wenigen institutionellen Haltern übergewichtet und verfügen gleichzeitig über ein starkes "Triple Momentum". Dieser Kennwert kombiniert Kursentwicklung, Gewinnwachstum und Nachrichtenlage und zeigt an, welche Titel aktuell besonders stark im Fokus stehen.