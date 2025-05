Immo-Werte steigen - Sinkende Marktzinsen, Aroundtown-Zahlen

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Der europäische Immobiliensektor hat sich zur Wochenmitte an die Spitze der Stoxx-600-Übersicht gesetzt und den höchsten Stand seit Ende Oktober erreicht. Zuletzt verzeichnete der STOXX Europe 600 Real Estate ein Plus von 0,9 Prozent. Börsianer verwiesen auf gesunkene Marktzinsen als Treiber. Am Vortag hatte ein überraschender Inflationsrückgang in Frankreich bereits gestützt.

Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auf der Zinssitzung in der kommenden Woche die Leitzinsen um weitere 0,25 Prozentpunkte senken wird. Das Umfeld für Immobilien würde sich damit weiter aufhellen. Günstigere Zinsen erleichtern Käufe von Häusern und Wohnungen.