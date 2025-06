Heute im Fokus: Airbnb, Auto1, Ströer, Renk, Cewe Stiftung, Mediclin und VDMA

Unternehmenstermine

07:30 Uhr, Österreich: Voestalpine, Jahreszahlen

09:00 Uhr, Deutschland: Ströer, Hauptversammlung (online)

09:00 Uhr, Luxemburg: Stabilus, Capital Markets Day

10:00 Uhr, Deutschland: VDMA, Auftragseingang April 2025

10:00 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Cewe Stiftung, Hauptversammlung in Oldenburg

10:00 Uhr, Deutschland: Mediclin, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Patrizia, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Renk, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Procredit Holding AG, Hauptversammlung in Frankfurt

10:00 Uhr, Deutschland: LPKF, Hauptversammlung in Garbsen

11:00 Uhr, Deutschland: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung in Würzburg

19:00 Uhr, USA: Airbnb, Hauptversammlung

Konjunkturdaten

Polen: Zentralbank, Zinsentscheid

02:30 Uhr, Japan: Jibun Bank PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 4/25

09:15 Uhr, Spanien: HCOB PMI Dienste 5/25

09:45 Uhr, Italien: HCOB PMI Dienste 5/25

09:50 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung)

14:15 Uhr, USA: ADP-Beschäftigung 5/25

15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung)

16:00 Uhr, USA: ISM Index Dienste 5/25

16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 Uhr, USA: Fed, Beige Book



