Alle Blicke auf: Broadcom, PayPal, Walmart, Salesforce, Lyft, Sixt, Gerresheimer

Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Deutschland: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen

10:00 Uhr, Deutschland: Gerresheimer, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Scout24, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Springer Nature AG & Co KGaA, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: GFT, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Sixt SE, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: Exasol, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Frankreich: Saint-Gobain, Hauptversammlung

15:30 Uhr, USA: Walmart, Hauptversammlung

17:30 Uhr, USA: PayPal, Hauptversammlung

19:00 Uhr, USA: Lyft, Hauptversammlung

20:00 Uhr, USA: Salesforce, Hauptversammlung

USA: Broadcom Inc., Q2-Zahlen

USA: Ciena Corporation, Q2-Zahlen

Konjunkturdaten

02:45 Uhr, China: Caixin PMI Dienste 5/25

07:45 Uhr, Schweiz: Arbeitslosenquote 5/25

08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 4/25

08:00 Uhr, Deutschland: Umsatz im verarbeitenden Gewerbe 4/25

10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 4/25

11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 4/25

11:00 Uhr, Griechenland: Arbeitslosenquote Q1/25

14:15 Uhr, EU: EZB Zinsentscheid

14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 4/25

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



