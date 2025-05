GoldMining aktualisiert den technischen Bericht gemäß NI 43-101 für das Uranprojekt Rea; ein großes, bohrgenehmigtes Claim-Paket im westlichen Athabasca-Becken, Kanada

Vancouver, British Columbia - 28. Mai 2025 - GoldMining Inc. https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-on-exploration-progra ... - (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) freut sich bekannt zu geben, dass es einen aktualisierten technischen Bericht für das unternehmenseigene Uranprojekt Rea ("Projekt Rea" oder das "Projekt") im westlichen Athabasca-Becken, Alberta, Kanada, eingereicht hat. Der aktualisierte technische Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report, Geological Introduction to the Rea Uranium Project, Alberta, Canada" hat ein Gültigkeitsdatum vom 30. April 2025 (der "technische Bericht").

Das Projekt Rea befindet sich zu 75 % im Besitz des Unternehmens und zu 25 % im Besitz von Orano Canada Inc. ("Orano") (Standort siehe Abbildung 1). Der Antrag des Unternehmens auf Exploration von Metallmineralien für das Projekt wurde von der Energieregulierungsbehörde von Alberta geprüft und als genehmigtes Explorationsprogramm genehmigt (siehe Pressemitteilung vom 1. Mai 2025). Das große Landpaket von etwa 125.328 Hektar umgibt Oranoꞌs hochgradiges Dragon Lake-Projekt auf seinem Maybelle River-Projekt. Zu den kürzlich entdeckten Uranlagerstätten, die sich 60 km südöstlich des Projekts Rea befinden, gehören die Lagerstätte Triple R von Paladin Energy Limited (Paladin") und die Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Inc. (NexGen"), die derzeit erschlossen werden.

Die qualifizierte Person war nicht in der Lage, die Informationen über die angrenzenden Grundstücke zu verifizieren, und daher sind die Informationen nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung, die Gegenstand des technischen Berichts ist.

Höhepunkte:

- Das Uranprojekt Rea wurde von GoldMining im Rahmen der Übernahme von brasilianischen Goldgrundstücken im Jahr 2013 erworben. Das Unternehmen plant, das Projekt angesichts der zunehmenden Bedeutung von Uran im Energiesektor weiter voranzutreiben. Es wird erwartet, dass Uran eine führende Rolle bei der wachsenden Nachfrage nach sauberen Energiequellen für Strom spielen wird.

- Das Athabasca-Becken beherbergt einige der reichsten Uranminen und hochwertigsten Uranvorkommen der Welt und trägt derzeit schätzungsweise 15 % zur jährlichen weltweiten Uranproduktion bei.

- Das Projekt Rea umgibt das Projekt Maybelle River von Orano, das in der Lagerstätte Dragon Lake eine oberflächennahe (<200 Meter unter der Oberfläche) Uranmineralisierung aufweist. Die geologische Struktur, die Dragon Lake beherbergt (der Maybelle River Corridor - siehe Abbildung 2), wird sich voraussichtlich über weitere 11 Kilometer im Streichen über das nördliche Rea-Projekt erstrecken.

- Abgesehen von dem angrenzenden Maybelle River Projekt wurde der westliche Teil des Beckens in Alberta bisher nur minimal exploriert.

- Das Projekt befindet sich in einem relativ wenig erforschten Gebiet, das infolge der jüngsten oberflächennahen, im Grundgestein enthaltenen, hochgradigen Uranentdeckungen von NexGen und Paladin im nahe gelegenen Patterson Lake-Gebiet (siehe Abbildung 1) neue Explorationsaktivitäten erfahren hat.

- GoldMining hat 70 Kilometer an aussichtsreichen Trends in drei verschiedenen Korridoren für zukünftige Explorationen identifiziert: Maybelle River, Net Lake und Keane Lake.

- Das vom Unternehmen vorgeschlagene Uranexplorationsprogramm auf dem Projekt Rea wurde von der Energieaufsichtsbehörde von Alberta genehmigt.

Alastair Still, CEO des Unternehmens, erklärte: "Wir freuen uns, den aktualisierten technischen Bericht für unser aussichtsreiches Uranprojekt Rea bekannt geben zu können. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Exploration des Projekts voranzutreiben, und steht im Einklang mit unserer breiteren Strategie, die darauf abzielt, weitere Werte für unsere Aktionäre in unserem gesamten Anlagenportfolio zu erschließen. Da die Bedeutung von Uran als Brennstoff für die steigende Nachfrage nach sauberer Energie zunimmt, arbeiten wir weiterhin mit lokalen Interessenvertretern zusammen, um einen nachhaltigen, schrittweisen Ansatz für die Exploration zu entwickeln, und wir freuen uns weiterhin über das Potenzial, den Wert dieser Anlage für unsere Aktionäre zu steigern."

Rea-Uran-Projekt

Das Projekt befindet sich am westlichen Rand des Athabasca-Beckens im Nordosten von Alberta, etwa 45 Kilometer west-südwestlich von Cluff Lake und etwa 185 Kilometer nord-nordwestlich von Fort McMurray. Das Projekt Rea besteht aus 16 Alberta Rock-Hosted Mineral Permits (Genehmigungen) mit einer Gesamtfläche von 125.328 Hektar.

Der Zugang zum Rea-Projekt erfolgt ganzjährig per Hubschrauber oder Starrflügler oder über eine Winterstraße, die Fort McKay und Fort Chipewyan von Januar bis März jeden Jahres verbindet, je nach Winterbedingungen. Es gibt einige Zufahrtsstraßen zum Projekt, die mit Geländewagen befahren werden können. Die größte Stadt in der Nähe, Fort McMurray, ist für die Mineralienexploration und den Bergbau im Distrikt zuständig.

Abbildung 1 - Lageplan des Projekts Rea

Die Gesteine, die dem westlichen Teil des Athabasca-Beckens zugrunde liegen, bestehen aus komplex deformierten und stark metamorphosierten kristallinen Grundgesteinen aus dem Archaikum bis Paläoproterozoikum der Domäne Lloyd (Careen Lake Group) der geologischen Provinz Rae. Das Grundgebirge besteht aus einem überwiegend suprakrustalen Paket aus psammitischem Gneis, psammitischem Gneis, pelitischem Gneis und Granatdiatexit mit untergeordnetem Metaquarzit, Amphibolit und ultramafischem Gestein, die derzeit der Careen Lake Group zugeordnet werden. Die suprakrustalen Gesteine wurden später von beträchtlichen Mengen an Granodiorit, Quarzdiorit, Monzodiorit und geringfügigem Gabbro intrudiert, die zusammen als "Quarzdiorit-Suite" bezeichnet werden.

Im Jahr 2005 wurde das Landpaket des Rea-Projekts, das das Maybelle-River-Projekt umgibt, von BGC erworben, das anschließend im Jahr 2013 von GoldMining übernommen wurde.

Im Hinblick auf die Mineralisierung wurden von GoldMining mehrere Zielkorridore für künftige Explorationen abgegrenzt, die auf historischen geophysikalischen Leitern, oberflächlichen geochemischen Anomalien und Bohrlöchern basieren, die auf unterirdische Zonen mit Uran gestoßen sind. Im südwestlichen Teil des Projekts Rea umfasst der Korridor Net Lake eine viel versprechende Sandsteineinheit, in der historische Bohrungen Urankonzentrationen von bis zu 48 ppm Gesamturan ("U") sowie Spuren von Graphit im Grundgestein ergaben. Im nördlichen Teil des Projekts ergaben historische Bohrungen entlang der Erweiterung des Maybelle River-Korridors 87 ppm Gesamt-U auf 1 Meter. Darüber hinaus durchschnitten die Bohrkerne entlang des Maybelle River Korridors Tonalterationen, Brekzienzonen und Dravit, die Merkmale darstellen, die mit diskordanten Uranlagerstätten an anderen Orten im Athabasca-Becken in Zusammenhang stehen.

GoldMining beauftragte Fathom Geophysics mit der Neuauswertung und Interpretation historischer geophysikalischer Luftbilddaten. Als Ergebnis dieser Arbeit wurden über 70 Kilometer an aussichtsreichen Trends in drei verschiedenen Korridoren für zukünftige Explorationen identifiziert: Maybelle River, Net Lake und Keane Lake. Diese Korridore weisen geophysikalische Signaturen auf, die als graphithaltige Scherzonen interpretiert werden, die das Potenzial haben, diskordanzgebundene Uranmineralisierungen zu beherbergen (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2 - Projekt Rea, aussichtsreiche Explorationskorridore.

Weitere Informationen über das Projekt Rea entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht, der auf dem Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca abrufbar ist.

Qualifizierte Personen

Der technische Bericht wurde von Roy Eccles, P. Geol. von APEX Geoscience Ltd. erstellt, der von GoldMining und dem Projekt Rea unabhängig ist und eine qualifizierte Person gemäß dem kanadischen National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") ist. Herr Eccles hat die technischen Informationen im Zusammenhang mit dem technischen Bericht in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Tim Smith, P. Geo., Vice President Exploration von GoldMining, hat die Erstellung der hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen beaufsichtigt und genehmigt. Herr Smith ist eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101.

Über GoldMining Inc.

Das Unternehmen ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert das Unternehmen nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt auch 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. (Nasdaq: USGO) und über 26 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU). Weitere Informationen finden Sie unter www.goldmining.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Ko-Vorsitzender, David Garofalo, Ko-Vorsitzender

Alastair Still, Vorstandsvorsitzender

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europe

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Hinweis für die Leser

Die technischen Informationen zum Projekt wurden vom Unternehmen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt. NI 43-101 ist eine Vorschrift der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch einen Emittenten festlegt. Diese Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC"), weshalb die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, die von US-amerikanischen Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Veröffentlichungsanforderungen der SEC unterliegen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") dar, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, die alle Aussagen sind, die keine historischen Tatsachen darstellen, umfassen unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt, die geplanten Arbeiten am Projekt und die Erwartungen hinsichtlich der Nachfrage nach Uran und enthalten häufig Wörter wie "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "werden", "würden", "schätzen", "erwarten", "glauben", "potenziell" und Abwandlungen dieser Begriffe. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist, die sich als falsch erweisen können. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankender Metallpreise, unvorhergesehener Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit staatlichen und umweltbezogenen Vorschriften, sozialen Angelegenheiten, Genehmigungen und Lizenzen, der Unfähigkeit, Arbeitsprogramme wie erwartet abzuschließen, der Möglichkeit, dass sich die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt aufgrund weiterer Planungen oder aus anderen Gründen ändern, sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMiningꞌs jüngstem Jahresinformationsblatt und anderen Unterlagen, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereicht wurden, aufgeführt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die GoldMining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 0,674EUR auf Tradegate (27. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.