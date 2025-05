Wo kein Rohstoff, da kein Bau / Versorgungsengpässe können Infrastruktur-Offensive ausbremsen (FOTO)

Berlin (ots) - Zwei Tage vor dem Brückentag am 30. Mai ruft der Bundesverband

MIRO erneut dazu auf, die Augen nicht nur auf freie Tage, sondern auf die

drohenden Engpässe bei der Versorgung mit regionalen mineralischen Rohstoffen zu

richten. Denn ohne diese Ressourcen gerät die Umsetzung zentraler

Infrastrukturprojekte in Gefahr - trotz milliardenschwerer Sondervermögen.



Mit der digitalen Kampagne "Ohne Rohstoffe keine Infrastruktur" will MIRO am

Brückentag ein deutliches Zeichen setzen und politische Entscheidungsträger

sowie die Öffentlichkeit für den akuten Handlungsbedarf sensibilisieren. Der

Verband betont: Die Versorgung mit heimischen Baurohstoffen ist nicht

selbstverständlich, sondern braucht politische Unterstützung, Flächensicherung

und Genehmigungspraxis mit Weitblick - sonst gibt es bald die ersten Brückentage

ohne funktionierende Brücken.





Rohstoffbasis stärken



"Alle Infrastrukturprojekte beginnen mit einem sicheren Zugang zu Kies, Sand und

Naturstein. Wer heute die Rohstoffbasis schwächt, verhindert morgen Bauvorhaben,

die längst beschlossen sind", sagt Susanne Funk aus der MIRO-Geschäftsführung.



Passend zur Thematik veröffentlicht MIRO im Vorfeld der Aktion eines der

geplanten Social-Media-Motive*, das die Problematik zugespitzt visualisiert:

"Brückentag gestrichen: Rohstoffmangel" - ein Warnschild vor einer maroden

Brücke bringt die Lage auf den Punkt.



Mehrbedarf im dreistelligen Millionen-Tonnen-Bereich



Hintergrund: Laut Berechnungen des Bundesverbands Baustoffe - Steine und Erden

(bbs) führen allein die geplanten Projekte aus dem Klima- und

Transformationsfonds sowie dem Bundesverkehrswegeplan zu einem deutlich

steigenden Bedarf an mineralischen Rohstoffen im dreistelligen

Millionen-Tonnen-Bereich. Schon heute fehlen vielerorts die Voraussetzungen, um

diesen Bedarf langfristig aus regionalen Quellen zu decken.



MIRO setzt sich daher nicht nur selbst für eine nachhaltige Rohstoffstrategie

ein, sondern bemüht sich auch um die Einbindung weiterer betroffener Verbände,

um gemeinsam mehr Aufmerksamkeit für dieses Zukunftsthema zu schaffen.



Am 30. Mai startet die Kampagne über die Social-Media-Kanäle von MIRO. Medien

sind eingeladen, den Kampagnentag aufzugreifen und die zentrale Frage

mitzutragen:



Was nützen Milliarden, wenn die Rohstoffe fehlen?



Pressekontakt:



Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. - MIRO

Susanne Funk (Geschäftsführerin Politik & Kommunikation)

Tel.: 030 2021 5660

mailto:berlin@bv-miro.org

Sascha Kruchen (Pressearbeit)

Tel.: 0171 8139799

mailto:kruchen@bv-miro.org

http://www.bv-miro.org



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132993/6044098

OTS: Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. - MIRO