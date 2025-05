Die Schauspieler Anthony Mackie, Letitia Wright, Simu Liu und ihre Verlobte Allison Hsu, Winston Duke, Tenoch Huerta und Danny Ramirez nahmen gemeinsam mit His Highness Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, dem Beauftragten Seiner Majestät des Königs für humanitäre Arbeit und Jugendangelegenheiten, führenden Filmemachern, Medienvertretern, Wirtschaftsführern und kreativen Unternehmern aus Bahrain und der ganzen Welt an der Veranstaltung teil. Weitere namhafte Gäste waren die Schauspieler Hannah John-Kamen, Mabel Cadena und Alex Livinalli, die Filmemacher Joe Russo und David Ma sowie der Produzent Chris Castaldi.

Das Königreich entwickelt sich immer mehr zu einem Zentrum für Unternehmensinvestitionen, technologische Innovationen, globalen Spitzensport und die Kreativindustrie, was den Ruf des Inselstaates als Ziel für Kulturtourismus und Sporterlebnisse stärkt.Vom Gulf Air Bahrain Grand Prix der Formel 1 bis hin zu kulturellen Höhepunkten wie dem Bahrain Jazz Festival und dem Spring of Culture hat sich das Land als Reiseziel etabliert, das ein unvergleichliches Angebot an Veranstaltungen und Erlebnissen von Weltrang bietet, die ein breites Publikum ansprechen.

Das Land beherbergt mehrere UNESCO-Weltkulturerbestätten, hochmoderne Zentren für darstellende Künste und ein blühendes kreatives Ökosystem, in dem Kunsthandwerk, Geschichtenerzählen und die Bewahrung des kulturellen Erbes gefeiert werden. Anfang dieses Monats zeigte Amazon Prime Seine Hoheit Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, den Beauftragten Seiner Majestät des Königs für humanitäre Arbeit und Jugendangelegenheiten, in der Abenteuerdokumentation „Beyond Borders with Bear Grylls : Bahrain", die einem weltweiten Publikum die atemberaubenden Naturlandschaften und die aufregenden Outdoor-Aktivitäten Bahrains vorstellt.

Bahrain hat eine klare Vision für eine neue Ära, in der Sport, Kultur, Tourismus und Unterhaltung zusammenkommen: auch weiterhin an der Schnittstelle zwischen Tradition und Moderne, wo sich Chancen bieten und Kreativität gedeiht, die Innovation anzuführen.

