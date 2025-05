Ein aktueller Report der Schweizer Großbank UBS zeigt, dass sich die Werbemärkte trotz aller ökonomischen Unsicherheiten in einem sehr guten Zustand befinden. Laut der Studie, die auf der Analyse von 33 Unternehmen aus dem Werbesektor basiert, stiegen die globalen Umsätze dieser Unternehmen im ersten Quartal 2025 im Durchschnitt um 13,5 Prozent. Damit wurde die ursprüngliche Prognose von 12,0 Prozent deutlich übertroffen. Betrachtet man die einzelnen Segmente der Werbebranche, so sticht der Bereich Werbetechnologie heraus. In dieser Kategorie legten die Umsätze der von der UBS betrachteten Unternehmen im ersten Quartal 2025 im Durchschnitt um überdurchschnittliche 23 Prozent zu. Kein anderer von der UBS analysierter Bereich wies ein höheres Wachstum auf. „Der Report von UBS macht deutlich, dass Vermarkter zunehmend moderne Werbetechnologie nachfragen, um den Erfolg ihrer digitalen Kampagnen zu steigern“, sagt Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI, einem Anbieter von KI-gestützten Marketing- und Werbetools. Entsprechende Anwendungen helfen Unternehmen unter anderem dabei, die Sichtbarkeit von Anzeigen zu erhöhen, Zielgruppen zu analysieren, Verschwendung vorzubeugen und die Effizienz der digitalen Werbung zu steigern.