UEFA Champions League Finale 2025 kurbelt die Wirtschaft an / Mastercard Economics Institute zeigt ökonomische Effekte großer Events (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -



- München profitiert vom UEFA Champions League Finale 2025: Internationale Fans

sorgen für deutliche Umsatzimpulse in Gastronomie, Hotellerie und

Einzelhandel.

- Sportevents im Aufwind: 58 % der Europäer planen 2025 den Besuch mindestens

eines Live-Events - ein Anstieg von 152 % gegenüber dem Vorjahr.

- Großveranstaltungen wirken lokal: Frühere Finalspiele steigerten die Ausgaben

im Umfeld der Stadien teils um das 20-Fache.



Wenn am 31. Mai das Finale der UEFA Champions League in München angepfiffen

wird, steht nicht nur der Fußball im Rampenlicht - auch Münchens Wirtschaft darf

sich auf einen kräftigen Impuls freuen. Laut aktuellen Analysen des Mastercard

Economics Institute profitieren insbesondere Gastronomie, Hotellerie und lokale

Unternehmen von der internationalen Fangemeinde.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

70 % der Europäer planen 2025, sich einen Lebenstraum zu erfüllen - undSportevents stehen dabei ganz oben auf der Liste. Die Begeisterung fürLive-Sport wächst rasant: 58 % der Befragten wollen in diesem Jahr mindestenseine Sportveranstaltung besuchen - ein Anstieg von 152 % gegenüber 2024. Zudemplanen 40 % der Europäer, zwischen 101 und 1.000 Euro für Sporterlebnisseauszugeben. Das zeigt eine aktuelle Mastercard-Umfrage [1] unter 15.000Verbraucherinnen und Verbrauchern in 20 Ländern.Sportevents als Wirtschaftsmotor: ein Blick auf vergangene FinalspieleDie Daten des Mastercard Economics Institute belegen, dass Großveranstaltungenwie das UEFA Champions League Finale einen messbaren wirtschaftlichen Effekt aufdie Austragungsorte haben:- London 2024 : Rund um das Wembley-Stadion stiegen die Ausgaben in Restaurantsund Bars um 7,4 %. Die grenzüberschreitenden Ausgaben - vor allem von Fans ausSpanien und Deutschland - lagen 67-mal höher als an einem gewöhnlichenWochenende.- Berlin 2024 (UEFA Euro Finale) : Im Umkreis von drei Kilometern um dasOlympiastadion stiegen die Ausgaben in der Gastronomie um 130 %, dieinternationalen Ausgaben sogar um das 21,7-Fache. In Restaurants und Bars imUmkreis von zehn Kilometern sind die Ausgaben um 460 % gestiegen.- Istanbul 2023 : Das UEFA Champions League Finale generierte 120 MillionenUS-Dollar für die lokale Wirtschaft. Die touristischen Ausgaben rund um dasEvent lagen 46 % über dem Vorjahr.Neben den Spielen in den Stadien bieten alle Austragungsorte eigene Fanzonen -und die zeigen laut der Mastercard Experience Economy Umfrage [2] eine starkeWirkung: 56 % der Europäer, die in den vergangenen Jahren Fußball live verfolgt