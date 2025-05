Merz empfängt ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Berlin Bundeskanzler Friedrich Merz hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin empfangen. Selenskyj wurde am Mittag im Bundeskanzleramt mit militärischen Ehren begrüßt. Laut Regierungssprecher Stefan Kornelius wird es bei dem Besuch …