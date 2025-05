bunq führt Aktienhandel in Deutschland ein - über 400 ETFs und Aktien handelbar

Berlin (ots) -



- bunq macht den Einstieg ins Investieren leicht und bietet seinen Nutzen ab

sofort den Aktienhandel in Deutschland an

- In den ersten drei Monaten entfallen Orderkosten und Depotgebühren - das

Investieren ist bereits ab zehn Euro möglich

- bunq hat über 17 Millionen Nutzer und festigt seine Position als zweitgrößter

Neobank in Europa



Etwa 12,1 Millionen Deutsche investieren bereits in Aktien - ein Trend, der

weiterhin zunimmt. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, startet bunq, die

zweitgrößte Neobank Europas, den Aktienhandel in Deutschland: Ab heute haben

Nutzer mit "bunq Stocks" Zugang zu über 400 Aktien und ETFs und können diese

rund um die Uhr kaufen und verkaufen. Nach dem Erfolg in den Niederlanden,

Frankreich und vier weiteren Ländern expandiert bunq nun auch nach Deutschland -

einem der Schlüsselmärkte von bunq, wo sich die Zahl der Nutzer seit 2023 mehr

als verdoppelt hat. Mit Stocks möchte die Neobank das Investieren vereinfachen

und Menschen mit einem internationalen Lebensstil ein Produkt bieten, das auf

ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist.





