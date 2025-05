Oetker-Gruppe erzielt moderates Wachstum und investiert in die Zukunft / Ordentliches Gesamtergebnis unter herausfordernden Rahmenbedingungen (FOTO)

Bielefeld (ots) - Trotz der angespannten geopolitischen Lage und damit

verbundenen Marktverwerfungen ist es der Oetker-Gruppe 2024 gelungen, ihre

Umsätze um 2,5 Prozent auf rund 7,1 Mrd. Euro zu steigern. Für das laufende

Geschäftsjahr prognostiziert die Gruppe erneut ein moderates Wachstum.



Die Oetker-Gruppe hat das Geschäftsjahr 2024 trotz der bekannten geopolitischen

Spannungen und den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die

Weltwirtschaft positiv abgeschlossen. Das Jahresergebnis bezeichnet das

Unternehmen, ohne genauere Details zu veröffentlichen, als zufriedenstellend.





DAS GESCHÄFTSJAHR 2024 IM DETAIL:Umsätze der Oetker-GruppeDie Oetker-Gruppe erzielte 2024 insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von knapp 7,1Mrd. Euro; dies entspricht einer Steigerung um 2,5 Prozent gegenüber demVorjahr. Die konsumgüterorientierten Geschäftsbereiche Nahrungsmittel sowie Bierund alkoholfreie Getränke leisteten weiterhin den größten Beitrag zumUmsatzwachstum der Oetker-Gruppe. Dr. Oetker Nahrungsmittel und die ConditoreiCoppenrath & Wiese steigerten zusammen ihre Umsatzerlöse auf über 4,2 Mrd. Euro.Besonders erfreulich verliefen das Pizza- und das Professional-Geschäft. DieRadeberger Gruppe, größte private Brauereigruppe Deutschlands, konnte dasGeschäftsjahr mit einem Umsatzzuwachs von 3,6 Prozent abschließen. ImMarkenportfolio überzeugten vor allem Radeberger Alkoholfrei und Jever Fun mitdeutlichen Absatzzuwächsen. Auch bei den nationalen Spezialitäten legte dieRadeberger Gruppe gegenüber dem Vorjahr moderat zu. Nach deutlichenSteigerungsraten in den Vorjahren erreichte der Geschäftsbereich WeitereInteressen im Jahr 2024 einen leichten Umsatzanstieg von 1,0 Prozent auf 762Mio. Euro. Dabei konnte der zur Oetker-Gruppe gehörende Lieferdienst fürGetränke und Lebensmittel, flaschenpost, seine Umsätze erneut steigern, ebensowie der IT-Dienstleister OEDIV. Auch die Umsatzentwicklung der gruppeneigenenHotels war insgesamt zufriedenstellend: Trotz der umfangreichen Sanierungs- undModernisierungsarbeiten im Brenners Park-Hotel, die eine Schließung desHaupthauses zur Folge hatte, konnten die beiden Hotels aufgrund dererfolgreichen Entwicklung des Hôtel du Cap-Eden-Roc insgesamt ihr Umsatzniveauhalten.Der in Deutschland erzielte Umsatz der Oetker-Gruppe erhöhte sich um 1,9 Prozentauf rund 4 Mrd. Euro. Der Anteil des außerhalb Deutschlands erzielten Umsatzesist mit 43,9 Prozent des Gesamtumsatzes leicht gestiegen (Vorjahr: 43,5Prozent).InvestitionenDie Investitionen der Oetker-Gruppe (ohne Akquisitionen) in Höhe von 343 Mio.