Warum Angst kein guter Ratgeber für den Kauf ist

Doch wenn Emotionen Strategien ersetzen, ist das kein gutes Zeichen – erfolgreiche Edelmetallanlage beruht auf wichtigen Säulen.

Schon wieder hat Donald Trump die europäischen Politiker, Unternehmer und Kapitalanleger kalt erwischt. Erst schockte der US-Präsident mit der berühmt-berüchtigten Open-Air-Pressekonferenz Anfang April aus dem Rosengarten des Weißen Hauses. Der US-Präsident präsentierte dort im Stil eines Zolltribuns, der eine simple Tafel in die Höhe reckte, massive Zollerhöhungen für faktisch alle Handelspartner der USA weltweit. Nur um diese Zölle dann mit Blick auf Europa kurze Zeit später für 90 Tage und Verhandlungen im Hintergrund auszusetzen. Ende Mai dann die erneute Kehrtwende: 50 Prozent Zölle für alle EU-Waren und das bereits ab 1. Juni – so die neue Kehrtwende und neueste Ansage von Trump. Ob es wirklich so kommt, diese Frage war bei Redaktionsschluss nicht zu beantworten. Und die Antwort kennt auch niemand – womöglich nicht einmal Trump und sein engster Beraterkreis selbst.

Deutsche Anleger schauen schreckhaft gespannt auf jede Äußerung aus den USA …

Festzuhalten bleibt leider: Die Weltpolitik ist mit dem Antritt von Donald Trump Mitte Januar so volatil wie kaum zuvor in ihrer langen Geschichte geworden. Besonders deutsche Anleger, die etwa in den vergangenen Jahren viel Geld in Sparpläne mit US-lastigen Exchange Traded Funds (ETFs) gesteckt haben, wachen jeden Morgen aufs Neue mit dem bangen Blick auf den Newsticker auf und fragen sich: Was gibt es wieder negativ Neues aus den USA – und was bedeutet das für mein Geld?

Die Suche nach sicheren Häfen führt immer mehr Anleger – wenig überraschend – zu Gold. Direkt nach den jüngsten Äußerungen von Trump zum 50-Prozent-Zoll auf alle Waren aus Europa legte der Preis für das Edelmetall wieder zu und näherte sich dem Rekordhoch, das Mitte April 2025 bei 3.500 US-Dollar erreicht worden war. Nicht nur die Sorgen über die unberechenbare Ausbrüche von Trump treibt die Anleger in Barren und Münzen. Hinzu kommen wachsende Sorgen über die hohe US-Verschuldung. Ein Zusammenbruch der (einst) mächtigsten Volkswirtschaft der Welt ist jedenfalls kein reines Hirngespinst mehr, sondern nimmt angesichts der immens wachsenden Staatsschulden in den Vereinigten Staaten konkretere Formen an.

… doch Angst ist gerade beim Goldkauf der schlechteste aller Ratgeber

Das Hauptmotiv beim Goldkauf ist bei vielen Anlegern pure Angst. Doch Panik und Angst sind nach Meinung des Edelmetallexperten und Finanz-Coaches Ronny Wagner denkbar schlechte Ratgeber: „Ein häufiger Fehler vieler Privatanleger ist, dass sie Gold emotional kaufen – nicht strategisch. Sie reagieren auf Schlagzeilen, Angst oder Tipps vom Stammtisch, ohne sich mit den fundamentalen Fragen zu beschäftigen: Warum kaufe ich Gold? Wie integriere ich es in mein Gesamtvermögen? Und wie stelle ich sicher, dass ich im Ernstfall auch wirklich Zugriff darauf habe?“

Stabilität und Selbstschutz – vorausgesetzt, man investiert mit Verstand statt mit Angst. Foto: Ronny Wagner © Noble Metal Factory

Viele Anleger, die zuvor etwa Aktien-ETFs bespart hätten, schichten ihr Geld derzeit in entsprechende Finanzprodukte mit Goldbezug um. Ronny Wagner gibt zu bedenken: „Viele Anleger glauben, mit einem Gold-ETF physisches Gold zu besitzen. Fakt ist: Sie halten ein Finanzprodukt – kein Edelmetall. Wer Gold kauft, sollte auf physisches Eigentum setzen – außerhalb des Bankensystems, anonym, in möglichst großen Einheiten für die Lagerung, aber ergänzt durch kleine Stückelungen für Flexibilität. Gold-ETFs oder Bankschließfächer mögen bequem erscheinen, bieten aber keine echte Sicherheit, wenn das System selbst ins Wanken gerät.“

Nicht nur auf den Preis achten, sondern vor allem auf seriöse Gold-Quellen

Der erfahrene Finanzfachmann rät dazu, sich in so unsicheren Zeiten wie diesen, wo es selbst keine Garantie mehr gibt, dass nicht auch eine Mega-Volkswirtschaft wie die USA ins Wanken geraten könnte, auf das Grundwesen und die fundamentalen Vorzüge von Gold zu fokussieren: „Ich sehe Gold als langfristige Lebensentscheidung – nicht als taktischen Zug. Es ist eine Versicherung gegen Kontrollverlust, gegen Inflation, gegen politische Willkür. Und es ist ein Symbol: für Unabhängigkeit, für Eigenverantwortung, für Weitblick. Wer das verstanden hat, kauft Gold nicht aus Angst, sondern aus Klarheit.“

Kopf hoch also bei der Goldanlage – und zudem Augen auf beim konkreten Kauf. Viele deutsche Kapitalanleger orientieren sich ausschließlich am Preis und kaufen bei dubiosen Online-Plattformen oder auf Messen, ohne zu prüfen, ob es sich um seriöse Anbieter mit echter Lieferfähigkeit handelt. Ronny Wagner: „Gerade in Phasen starker Nachfrage kommt es hier schnell zu Lieferverzögerungen – oder im schlimmsten Fall zu Totalverlusten bei Vorauszahlungen. Wer physisches Gold kaufen will, sollte ausschließlich mit regulierten, erfahrenen Partnern arbeiten, die eine transparente Lager- und Eigentumsstruktur bieten.“